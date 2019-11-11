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РИА Новости

Политолог: США наконец поняли, что НАТО катастрофически устаревает

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Эмблема НАТО
Эмблема НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО нужно "расти и меняться". В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал это заявление.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском "устареть", альянсу нужно меняться под вызовы сегодняшнего дня, в том числе страны-члены должны честно вносить взносы в бюджет организации.

"Ей (организации, – ред.) нужно расти и меняться, ей нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня, которые сегодня совсем другие. НАТО всегда угрожает устаревание, не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если она не сделает то, что нужно сделать – не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом", – заявил он.

Помпео добавил, что "если страны считают, что они могут получить выгоды безопасности, не внося в НАТО ресурсы, которые ей требуются, тогда будет риск, что НАТО станет неэффективной и устаревшей".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал заявление Помпео.

"США наконец начинают обращать внимание на то, что НАТО просто катастрофически устаревает и теряет свой престиж. Не так давно Турция – член НАТО – показала, что можно проводить независимую политику без оглядки на США, и остальные страны постепенно начинают делать выводы. Какова эффективность организации, которая потребляет больше триллиона долларов в год? Это принципиальный вопрос. Если эта организация не является суперэффективной, то зачем ее содержать? Помпео, конечно же, хочет отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась. Он видит, что стало слишком много критиков НАТО и слишком мало заинтересованных стран, которые хотели бы платить два процента от своего бюджета", – сказал Сергей Судаков.

Он поделился мнением о том, что должны сделать члены НАТО, чтобы их организация стала более привлекательной.

"НАТО не должна быть организацией, которая сосредоточена только на одном враге…Вот когда США – основные спонсоры НАТО – смогут поставить другие задачи, более насущные для членов НАТО (например, это борьба с мировым терроризмом, это вопросы, связанные с миграционными потоками), вот тогда Североатлантический альянс будет более интересен. А пока мы видим только пиар, а в реальности – разочарование уже массовое", – заключил политолог.
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Страны
США
Турция
Франция
Проекты
NATO
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