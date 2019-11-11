Политолог: США наконец поняли, что НАТО катастрофически устаревает

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО нужно "расти и меняться". В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал это заявление.
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском "устареть", альянсу нужно меняться под вызовы сегодняшнего дня, в том числе страны-члены должны честно вносить взносы в бюджет организации.
"Ей (организации, – ред.) нужно расти и меняться, ей нужно противостоять реальностям и вызовам сегодняшнего дня, которые сегодня совсем другие. НАТО всегда угрожает устаревание, не из-за партнерств, не из-за политических обязательств. Я не думаю, что трансатлантическое партнерство когда-либо устареет. НАТО действительно сталкивается с такой угрозой, если она не сделает то, что нужно сделать – не будет противостоять вызовам сегодняшнего дня эффективным способом", – заявил он.
Помпео добавил, что "если страны считают, что они могут получить выгоды безопасности, не внося в НАТО ресурсы, которые ей требуются, тогда будет риск, что НАТО станет неэффективной и устаревшей".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал заявление Помпео.
Он поделился мнением о том, что должны сделать члены НАТО, чтобы их организация стала более привлекательной.