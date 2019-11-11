Американский эксперт рассказал об угрозе ложного оповещения о ядерной атаке

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Вероятность срабатывания ложного предупреждения о ракетном нападении до сих пор существует и это грозит глобальной катастрофой, так что лидеры США и России должны действовать незамедлительно, считает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Ровно 40 лет назад произошло ложное срабатывание системы оповещения командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое чуть не привело к нанесению ракетного удара по СССР.

"Инцидент 9 ноября 1979 года был одним из десятков опасных ситуаций с ядерным оружием во время холодной войны. Хотя тот период, который привел к наращиванию США и Россией огромных ядерных арсеналов, завершился десятилетия назад, ядерное оружие и стратегии, которые могут привести к пуску сотен ядерных боеголовок из-за ложного срабатывания, остаются", - сказал Кимбалл в субботу РИА Новости.

Он напомнил, что сегодня у каждой из сторон около 1400 стратегических ядерных боеголовок, сотни ракет морского и наземного базирования и стратегических бомбардировщиков.

"У каждой стороны сотни боеголовок, которые могут быть запущены в течение нескольких минут после отдачи приказа одним из президентов. И каждая сторона оставляет возможность применения ядерного оружия до того, как будет подтверждено, что ядерные заряды взорвались на ее территории", - сказал эксперт.

По его мнению, подобные опасные концепции "запуска при нападении" сохраняют риск обмена массированными ядерными ударами в результате ложного предупреждения. Ситуацию осложняет то, что Вашингтон и Москва оставляют для себя вариант первыми применить ядерное оружие во время кризиса или неядерного конфликта.

"Обе страны обладают сотнями так называемых тактических ядерных бомб с относительно небольшой мощностью взрыва для использования на поле боя. Обе стороны регулярно проводят военные учения по действиям в случае ядерной войны. Но применение ядреного оружия, даже так называемого ограниченного действия, все равно создает вероятность глобальной катастрофы", - указал Кимбалл.

Как только один ядерный заряд будет применен, нет гарантий, что удастся избежать полномасштабной ядерной войны, уверен он. По словам собеседника агентства, ученые из Университета Принстона разработали новое моделирование развития ситуации, когда одна из сторон прибегнет к "тактическому" использованию ядерного оружия, а другая ответит на это.

"Их нынешние военные концепции могут привести к нарастающему обмену ударами по военным и гражданским целям, что приведет к 1700 взрывам. В течение пяти часов около 100 миллионов человек будут убиты или ранены", - описывает выводы ученых Кимбалл.

По его мнению, президенты США и России должны немедленно предпринять решительные действия, чтобы снизить эти риски.

"Для начала они должны предложить всем государствам, обладающим ядерным оружием, признать принцип, предложенный в 1985 году лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, что "ядерная война не может быть выиграна и ее нельзя начинать", - считает эксперт.

Он напомнил, что Москва недавно предложила лидерам США и России повторно выступить с таким совместным заявлением, однако Вашингтон не решился на это. По словам собеседника агентства, обе стороны должны более активно и регулярно вести диалог по политической и военной линиям, в частности, необходимо возобновить переговоры по стратегической стабильности, которые в последний раз были в июле в Женеве.

"В то же время страны с ядерным оружием должны провозгласить политику, которая исключает применение первыми ядерного оружия и его использования до подтверждения применения ядерного заряда на их территории. С учетом рисков эскалации нет никаких вообразимых обстоятельств, которые могли бы оправдать с точки зрения закона, морали или военного дела использование ядерного оружия в случае неядерного конфликта", - уверен Кимбалл.

Еще одним необходимым шагом, считает он, должно стать скорейшее достижение договоренностей между президентами США и России о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на пять лет, как это предусмотрено документом. Кроме того, необходимо начать переговоры в развитие об установлении ограничений на все виды ядерного оружия, предлагает Кимбалл.

"Без СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года, впервые с 1972 года исчезнут юридически обязывающие верифицируемые ограничения на два крупнейших в мире ядерных арсенала. В таком мире вероятность опасного крупномасштабного ядерного соревнования возрастет", - уверен он.

"Нам повезло, что ложные предупреждения во время холодной войны не привели к началу ядерной войны. В будущем такого везения может не быть, так что наши лидеры должны действовать сейчас", - добавил Кимбалл.