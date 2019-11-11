Войти
РИА Новости

Самый популярный на планете. Сто лет со дня рождения Михаила Калашникова

247
0
0
Конструктор Михаил Калашников
Конструктор Михаил Калашников.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

"Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства", – говорил создатель всемирно известного АК-47 конструктор Михаил Калашников.

Однажды Михаил Калашников признался, что если бы не война, он бы стал конструктором сельскохозяйственной техники. Но жизнь распорядилась по другому, и всему миру он известен как создатель знаменитого автомата "Калашникова".

"Чтобы стрелять из АК, нужен всего лишь глаз и указательный палец", – шутил сам конструктор. Простоту и надежность этого автомата признают все. Один из сотрудников музея оружия и боеприпасов армии США утверждал: "если бы мне потребовалось обучить американского солдата в боевых условиях разбирать, чистить и обслуживать автомат Калашникова, я сделал бы это часа за четыре, а для винтовки М-16 мне потребовалось бы неделя".

Еще одно важное достоинство российского автомата в том, что из него можно стрелять как натовскими патронами калибра 5,56 мм, так и патронами советского образца – 7,62 мм. Именно "двойной стандарт", как считают некоторые специалисты, сделал "Калашников" популярным на мировом рынке. С этим можно спорить, но едва ли можно проигнорировать тот факт, что АК-47 внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие в мире.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в многодетной крестьянской семье в Алтайском крае. Первыми его разработками стали инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка. Самым знаменитым детищем Калашникова стал автомат АК-47, который появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. За это изобретение конструктор получил Сталинскую премию первой степени (150 тысяч рублей) и орден Красной Звезды.

На вооружении "родной" армии оружие Калашникова состоит более 70 лет. Автомат Калашникова используют армии и спецподразделения более ста стран мира. В Египте, на берегу Синайского полуострова, установлен памятник автомату Калашникова. В Ираке есть мечеть, минареты которой построены в форме магазинов АК, а у Саддама Хусейна был позолоченный автомат. Популярность бренда такова, что слово "калаш" (ka-lash-ni-kov, kalash) вошло в языки мира без перевода, как vodka, Kremlin, sputnik.

Михаил Калашников более 40 лет жил и работал в Ижевске. Он скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Именем легендарного конструктора назван концерн – крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, где под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. В концерне "Калашников" и сейчас выпускают оружие, созданное Михаилом Калашниковым, а также готовят к серийному производству новые образцы.

"Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты", – говорил Калашников. И добавлял: "Это политики не могут договориться и используют его для убийства. Мир без оружия возможен, если политики сумеют договориться между собой".

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
Похожие новости
11.11.2019
"Внебрачные дети" Калашникова. О клонах и подделках автомата АК, разлетевшихся по миру
30.05.2019
Производство АК находится под контролем Евросоюза
10.07.2007
Россия отмечает юбилей легендарного автомата
09.07.2007
Атака на калашникова
29.03.2007
"Калашников" на пенсию не уходит. Знаменитый автомат 60 лет в строю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России