Самый популярный на планете. Сто лет со дня рождения Михаила Калашникова

"Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства", – говорил создатель всемирно известного АК-47 конструктор Михаил Калашников.

Однажды Михаил Калашников признался, что если бы не война, он бы стал конструктором сельскохозяйственной техники. Но жизнь распорядилась по другому, и всему миру он известен как создатель знаменитого автомата "Калашникова".

"Чтобы стрелять из АК, нужен всего лишь глаз и указательный палец", – шутил сам конструктор. Простоту и надежность этого автомата признают все. Один из сотрудников музея оружия и боеприпасов армии США утверждал: "если бы мне потребовалось обучить американского солдата в боевых условиях разбирать, чистить и обслуживать автомат Калашникова, я сделал бы это часа за четыре, а для винтовки М-16 мне потребовалось бы неделя".

Еще одно важное достоинство российского автомата в том, что из него можно стрелять как натовскими патронами калибра 5,56 мм, так и патронами советского образца – 7,62 мм. Именно "двойной стандарт", как считают некоторые специалисты, сделал "Калашников" популярным на мировом рынке. С этим можно спорить, но едва ли можно проигнорировать тот факт, что АК-47 внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие в мире.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в многодетной крестьянской семье в Алтайском крае. Первыми его разработками стали инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка. Самым знаменитым детищем Калашникова стал автомат АК-47, который появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. За это изобретение конструктор получил Сталинскую премию первой степени (150 тысяч рублей) и орден Красной Звезды.

На вооружении "родной" армии оружие Калашникова состоит более 70 лет. Автомат Калашникова используют армии и спецподразделения более ста стран мира. В Египте, на берегу Синайского полуострова, установлен памятник автомату Калашникова. В Ираке есть мечеть, минареты которой построены в форме магазинов АК, а у Саддама Хусейна был позолоченный автомат. Популярность бренда такова, что слово "калаш" (ka-lash-ni-kov, kalash) вошло в языки мира без перевода, как vodka, Kremlin, sputnik.

Михаил Калашников более 40 лет жил и работал в Ижевске. Он скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

Именем легендарного конструктора назван концерн – крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, где под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. В концерне "Калашников" и сейчас выпускают оружие, созданное Михаилом Калашниковым, а также готовят к серийному производству новые образцы.

"Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты", – говорил Калашников. И добавлял: "Это политики не могут договориться и используют его для убийства. Мир без оружия возможен, если политики сумеют договориться между собой".

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik