Для курсантов-девушек открывается обучение по боевым специальностям в "лётных" вузах

С 2017 года девушкам разрешено поступать на летные специальности.

Стало известно о том, что для курсантов-девушек, проходящих обучение в вузах военно-воздушной направленности, решили расширить программу обучения. Речь идёт о том, что теперь курсанты прекрасного пола смогут получать военное образование, сопряжённое не только с навыками лётчиков транспортной авиации. Именно транспортная авиация до недавнего времени считалась единственно возможным вариантом для обучения девушек в военных вузах системы ВКС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь курсанты-девушки имеют возможность получать и боевые авиационные специальности. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Сергея Румянцева.

По словам начальника КВВАУЛ, в военном вузе началось обучения девушек по программам направленности истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

По последним сведениям, на данный момент рассматривается возможность обучения по боевым специальностям в вузе в отношении 9-ти девушек-курсантов, написавших соответствующие заявления.

Сергей Румянцев:

Идёт их более глубокое физико-психологическое обследование, тестирование определенное. Я думаю, девять девчонок, которые изъявили желание, будут в дальнейшем обучаться летать на самолётах современной истребительно-штурмовой авиации.

Набор для девушек в "лётные" вузы Минобороны был открыт министром обороны Сергеем Шойгу. Произошло это в 2017 году. После, в ходе прямой линии с президентом, девушки высказались о том, что желают получать лётную специальность и по боевой направленности. Как видно, это пожелание нашло отклик.