Войти
Военное обозрение

Для курсантов-девушек открывается обучение по боевым специальностям в "лётных" вузах

240
0
0
С 2017 года девушкам разрешено поступать на летные специальности.
С 2017 года девушкам разрешено поступать на летные специальности.
Источник изображения: РИА Новости

Стало известно о том, что для курсантов-девушек, проходящих обучение в вузах военно-воздушной направленности, решили расширить программу обучения. Речь идёт о том, что теперь курсанты прекрасного пола смогут получать военное образование, сопряжённое не только с навыками лётчиков транспортной авиации. Именно транспортная авиация до недавнего времени считалась единственно возможным вариантом для обучения девушек в военных вузах системы ВКС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь курсанты-девушки имеют возможность получать и боевые авиационные специальности. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Сергея Румянцева.

По словам начальника КВВАУЛ, в военном вузе началось обучения девушек по программам направленности истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

По последним сведениям, на данный момент рассматривается возможность обучения по боевым специальностям в вузе в отношении 9-ти девушек-курсантов, написавших соответствующие заявления.

Сергей Румянцев:

Идёт их более глубокое физико-психологическое обследование, тестирование определенное. Я думаю, девять девчонок, которые изъявили желание, будут в дальнейшем обучаться летать на самолётах современной истребительно-штурмовой авиации.

Набор для девушек в "лётные" вузы Минобороны был открыт министром обороны Сергеем Шойгу. Произошло это в 2017 году. После, в ходе прямой линии с президентом, девушки высказались о том, что желают получать лётную специальность и по боевой направленности. Как видно, это пожелание нашло отклик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.09.2018
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
21.06.2018
Доля перспективных вооружений в продукции ОПК РФ за пять лет выросла в четыре раза
24.10.2016
"Отличников оборонзаказа" поощрят госнаградами
12.05.2015
«Армату» взяли на буксир
21.08.2014
Арктическая самооборона
06.06.2013
Группа специалистов ВВС РФ выберет в Белоруссии аэродром для размещения российской авиабазы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России