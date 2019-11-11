АПЛ"Князь Владимир" успешно прошел испытания

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году.

В Белом море проверяют подводный стратегический крейсер

Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" в ходе продолжающихся государственных испытаний в водах Белого моря провела торпедную стрельбу без боевой части по подводной цели, сообщает Министерство обороны России.

Ранее крейсером стратегического назначения был осуществлен запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 "Булава", разработанной для вооружения ракетоносцев проекта "Борей". Военное ведомство информировало: "Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования Булава". На Youtube.com размещено видео тренировочного маневра.

Минобороны подтвердило, что полет "Булавы" прошел в штатном режиме и средства объективного контроля зафиксировали, что учебно-боевые блоки достигли полигона в установленное время. Ракета преодолела свыше 5 тысяч километров - расстояние от Белого моря до Камчатки, а район стрельб контролировался судами Беломорской военно-морской базы Северного флота.

МБР "Булава" может поражать цели на расстоянии до 9 тыс. км и нести несколько управляемых боевых блоков индивидуального наведения. 16 межконтинентальных ракет размещаются на стратегическом ракетоносце "Князе Владимире", способном погружаться на глубину до 400 м, двигаться со скоростью до 29 узлов – 54,7 км/час и находиться в автономном плавании до трех месяцев. Полное водоизмещение составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 м, экипаж – 107 человек. Атомный крейсер модификации "А" обладает повышенной акустической скрытностью и обновленной системой управления вооружением. Подлодка оснащена торпедным аппаратом калибра 533 мм.

АПЛ проекта 955А "Князь Владимир" была заложена в 2012 году, а в текущем году после завершения испытаний запланировано принятие ее на вооружение. "Планами предусмотрено завершение испытаний и передача ракетного крейсера в состав ВМФ в конце 2019 года. На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного – ракетного", - передает ТАСС ответ командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева о сроках окончания госиспытаний "Князя Владимира".

Разработка "Бореев" ведется с конца 1980-х годов, в 1996 году был заложен первый корабль – "Юрий Долгорукий", вошедший в состав флота в 2013 году и получивший место приписки в Северном флоте. Тихоокеанский флот в том же 2013 году пополнился ракетоносецем "Александр Невский", а в конце 2014 – "Владимиром Мономахом". Кроме того, в Северодвинске на "Северном машиностроительном предприятии" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строятся еще четыре подлодки этого проекта - "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский".

Серия АПЛ четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" составит основу морских стратегических ядерных сил России, а в течение ближайших двух лет также будут проводиться совместные испытания беспилотников "Посейдон", которые СМИ называют оружием судного дня, и первых носителей необитаемых подводных аппаратов – АПЛ специального назначения проекта 09852 "Белгород", спущенной на воду в апреле, и АПЛ "Хабаровск" проекта 09851, которую собираются вывести из цеха в плавучий док к концу декабря 2019 года.

Но даже одна подлодка "Борей" с ракетами "Булава" способна нанести разрушительный удар по городам противника в случае уничтожения других российских ядерных сил, публикует The National Interest мнение американских экспертов.

Ирина Дронина