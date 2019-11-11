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WarSpot

Как рождаются "Молнии"

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Источник изображения: warspot.ru

В городе Форт-Уэрт (штат Техас) располагается один из самых высокотехнологичных "роддомов" для самолётов. На заводе компании Lockheed Martin находятся сборочные линии для F-35A, F-35B, F-35C и других модификаций семейства F-35 Lightning II.

Программа разработки F-35 Lightning II объединила в себя требования ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США. Для их нужд разрабатывались три модели самолётов, которые планировалось максимально унифицировать. Несмотря на принципиальные отличия, разработчикам удалось реализовать их план.

Как минимум до следующего года производство линейки F-35 будет вестись в мелкосерийном формате. При этом со сборочных линий в Форт-Уэрте уже выходят десятки самолётов в год. В Lockheed Martin указывают, что изначально программа была рассчитана на производство 3200 истребителей в трёх основных модификациях. Позже цифры были пересмотрены и составили 4000 единиц. Теперь же производитель оценивает спрос в 4500 самолётов.

"Скелет" F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

Соединение модулей F-35B

Источник изображения: lockheedmartin.com

Центроплан F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

Специальная проекторная система с подсказками не даст ошибиться

Источник изображения: lockheedmartin.com

Контроль качества на каждом этапе производства

Источник изображения: lockheedmartin.com

F-35 "летит" на очередной этап сборки

Источник изображения: lockheedmartin.com

Сборочная линия F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

Почти собранный F-35B

Источник изображения: lockheedmartin.com

Двигательный отсек

Источник изображения: lockheedmartin.com

Установка двигателя

Источник изображения: lockheedmartin.com

На этом фото можно рассмотреть систему крепления хвостового оперения

Источник изображения: lockheedmartin.com

Установка вентиляторной установки F-35, обеспечивающей возможность вертикальной посадки

Источник изображения: lockheedmartin.com

Двигатели Pratt & Whitney F135

Источник изображения: lockheedmartin.com

Испытания двигателя Pratt & Whitney F135

Источник изображения: lockheedmartin.com

Еще одно фото испытаний двигателя

Источник изображения: lockheedmartin.com

Первый норвежский F-35 на сборочной линии

Источник изображения: lockheedmartin.com

F-35 для ВВС Австралии

Источник изображения: lockheedmartin.com

Демонтаж защитных элементов

Источник изображения: lockheedmartin.com

Выкатка F-35B из сборочного цеха

Источник изображения: lockheedmartin.com

Испытания F-35 ветром

Источник изображения: lockheedmartin.com

… и холодом

Источник изображения: lockheedmartin.com

Полный размер испытательного стенда

Источник изображения: lockheedmartin.com

Масштабная модель F-35 для испытаний

Источник изображения: lockheedmartin.com

"Сброс" бомбы из внутреннего отсека

Источник изображения: lockheedmartin.com

"Пуск" ракеты из внутреннего отсека

Источник изображения: lockheedmartin.com

Реальный оружейный отсек F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

Тренажер полётов истребителя F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

"Готов к труду и обороне"

Источник изображения: lockheedmartin.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Норвегия
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
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