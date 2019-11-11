Как рождаются "Молнии"

В городе Форт-Уэрт (штат Техас) располагается один из самых высокотехнологичных "роддомов" для самолётов. На заводе компании Lockheed Martin находятся сборочные линии для F-35A, F-35B, F-35C и других модификаций семейства F-35 Lightning II.

Программа разработки F-35 Lightning II объединила в себя требования ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США. Для их нужд разрабатывались три модели самолётов, которые планировалось максимально унифицировать. Несмотря на принципиальные отличия, разработчикам удалось реализовать их план.

Как минимум до следующего года производство линейки F-35 будет вестись в мелкосерийном формате. При этом со сборочных линий в Форт-Уэрте уже выходят десятки самолётов в год. В Lockheed Martin указывают, что изначально программа была рассчитана на производство 3200 истребителей в трёх основных модификациях. Позже цифры были пересмотрены и составили 4000 единиц. Теперь же производитель оценивает спрос в 4500 самолётов.

"Скелет" F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

Соединение модулей F-35B Источник изображения: lockheedmartin.com

Центроплан F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

Специальная проекторная система с подсказками не даст ошибиться Источник изображения: lockheedmartin.com

Контроль качества на каждом этапе производства Источник изображения: lockheedmartin.com

F-35 "летит" на очередной этап сборки Источник изображения: lockheedmartin.com

Сборочная линия F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

Почти собранный F-35B Источник изображения: lockheedmartin.com

Двигательный отсек Источник изображения: lockheedmartin.com

Установка двигателя Источник изображения: lockheedmartin.com

На этом фото можно рассмотреть систему крепления хвостового оперения Источник изображения: lockheedmartin.com

Установка вентиляторной установки F-35, обеспечивающей возможность вертикальной посадки Источник изображения: lockheedmartin.com

Двигатели Pratt & Whitney F135 Источник изображения: lockheedmartin.com

Испытания двигателя Pratt & Whitney F135 Источник изображения: lockheedmartin.com

Еще одно фото испытаний двигателя Источник изображения: lockheedmartin.com

Первый норвежский F-35 на сборочной линии Источник изображения: lockheedmartin.com

F-35 для ВВС Австралии Источник изображения: lockheedmartin.com

Демонтаж защитных элементов Источник изображения: lockheedmartin.com

Выкатка F-35B из сборочного цеха Источник изображения: lockheedmartin.com

Испытания F-35 ветром Источник изображения: lockheedmartin.com

… и холодом Источник изображения: lockheedmartin.com

Полный размер испытательного стенда Источник изображения: lockheedmartin.com

Масштабная модель F-35 для испытаний Источник изображения: lockheedmartin.com

"Сброс" бомбы из внутреннего отсека Источник изображения: lockheedmartin.com

"Пуск" ракеты из внутреннего отсека Источник изображения: lockheedmartin.com

Реальный оружейный отсек F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

Тренажер полётов истребителя F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com