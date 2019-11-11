Как рождаются "Молнии"

В городе Форт-Уэрт (штат Техас) располагается один из самых высокотехнологичных "роддомов" для самолётов. На заводе компании Lockheed Martin находятся сборочные линии для F-35A, F-35B, F-35C и других модификаций семейства F-35 Lightning II.
Программа разработки F-35 Lightning II объединила в себя требования ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США. Для их нужд разрабатывались три модели самолётов, которые планировалось максимально унифицировать. Несмотря на принципиальные отличия, разработчикам удалось реализовать их план.
Как минимум до следующего года производство линейки F-35 будет вестись в мелкосерийном формате. При этом со сборочных линий в Форт-Уэрте уже выходят десятки самолётов в год. В Lockheed Martin указывают, что изначально программа была рассчитана на производство 3200 истребителей в трёх основных модификациях. Позже цифры были пересмотрены и составили 4000 единиц. Теперь же производитель оценивает спрос в 4500 самолётов.
"Скелет" F-35
Источник изображения: lockheedmartin.com
Соединение модулей F-35B
Источник изображения: lockheedmartin.com
Центроплан F-35
Источник изображения: lockheedmartin.com
Специальная проекторная система с подсказками не даст ошибиться
Источник изображения: lockheedmartin.com
Контроль качества на каждом этапе производства
Источник изображения: lockheedmartin.com
F-35 "летит" на очередной этап сборки
Источник изображения: lockheedmartin.com
Сборочная линия F-35
Источник изображения: lockheedmartin.com
Почти собранный F-35B
Источник изображения: lockheedmartin.com
Двигательный отсек
Источник изображения: lockheedmartin.com
Установка двигателя
Источник изображения: lockheedmartin.com
На этом фото можно рассмотреть систему крепления хвостового оперения
Источник изображения: lockheedmartin.com
Установка вентиляторной установки F-35, обеспечивающей возможность вертикальной посадки
Источник изображения: lockheedmartin.com
Двигатели Pratt & Whitney F135
Источник изображения: lockheedmartin.com
Испытания двигателя Pratt & Whitney F135
Источник изображения: lockheedmartin.com
Еще одно фото испытаний двигателя
Источник изображения: lockheedmartin.com
Первый норвежский F-35 на сборочной линии
Источник изображения: lockheedmartin.com
F-35 для ВВС Австралии
Источник изображения: lockheedmartin.com
Демонтаж защитных элементов
Источник изображения: lockheedmartin.com
Выкатка F-35B из сборочного цеха
Источник изображения: lockheedmartin.com
Испытания F-35 ветром
Источник изображения: lockheedmartin.com
… и холодом
Источник изображения: lockheedmartin.com
Полный размер испытательного стенда
Источник изображения: lockheedmartin.com
Масштабная модель F-35 для испытаний
Источник изображения: lockheedmartin.com
"Сброс" бомбы из внутреннего отсека
Источник изображения: lockheedmartin.com
"Пуск" ракеты из внутреннего отсека
Источник изображения: lockheedmartin.com
Реальный оружейный отсек F-35
Источник изображения: lockheedmartin.com
Тренажер полётов истребителя F-35
Источник изображения: lockheedmartin.com
"Готов к труду и обороне"
Источник изображения: lockheedmartin.com