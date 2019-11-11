Войти
Независимое военное обозрение

Создан новый боевой робот на базе БТР "Ракушка"

238
0
0
Машина на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка"
Машина на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".
Источник изображения: Министерство обороны России

Десантный бронетранспортер "Ракушка" получил роботизированную версию, сообщил полковник Леонид Масленников, отвечающий за испытания роботов для Минобороны.

"Это самоходный робот на базе БТР-МДМ "Ракушка", 17 тонн. Он может перемещаться в экипажном варианте и роботизированном. Там нет людей, чисто привода установлены на органы управления", - сказал Масленников в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, робот наряду с четырьмя другими машинами входит в состав комплекса "Кунгас".

Напомним, что Воздушно-десантные войска России уже на протяжении нескольких лет активно перевооружаются на БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины десанта БМД-4.

БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
ВГТЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
23.12.2016
Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
25.01.2016
ВДВ наращивают мощь
11.06.2015
«Тракторные заводы» на форуме «Армия-2015» представят свои перспективные разработки
06.02.2014
Курс на досрочное выполнение госконтрактов
01.06.2009
Дембель отменяется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России