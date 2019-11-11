Создан новый боевой робот на базе БТР "Ракушка"

Десантный бронетранспортер "Ракушка" получил роботизированную версию, сообщил полковник Леонид Масленников, отвечающий за испытания роботов для Минобороны.

"Это самоходный робот на базе БТР-МДМ "Ракушка", 17 тонн. Он может перемещаться в экипажном варианте и роботизированном. Там нет людей, чисто привода установлены на органы управления", - сказал Масленников в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, робот наряду с четырьмя другими машинами входит в состав комплекса "Кунгас".

Напомним, что Воздушно-десантные войска России уже на протяжении нескольких лет активно перевооружаются на БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины десанта БМД-4.

БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.