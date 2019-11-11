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Военное обозрение

Российско-сербские учения ПВО-ПРО "Славянский щит" станут ежегодными

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Российско-сербские учения подразделений противовоздушной обороны "Славянский шит" возможно станут ежегодными. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Источник изображения: topwar.ru

По словам командующего, в настоящее время рассматриваются различные варианты проведения совместных учений. Среди рассматриваемых - вариант проведения учений ежегодно с чередованием места проведения, т.е. один год на территории России, другой - территории Сербии. Однако возможны и другие форматы совместных маневров.

На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать

- заявил Грехов.

В этом году совместные учения ПВО России и Сербии "Славянский щит" проводились первый раз и проходили в два этапа. На первом, прошедшем на территории полигона Ашулук, военнослужащие обеих стран сдали зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 и "Панцирь-С". Сербские офицеры ВВС и ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерных системах в Гатчине.

Второй этап прошел на территории сербской авиабазы Батайница в окрестностях Белграда, куда Россия доставила ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С". Военнослужащие двух стран отработали защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры от воздушной атаки противника. При этом ЗРПК "Панцирь-С" применялись с боевой стрельбой, а ЗРС С-400 только электронными пусками.

Появление С-400 почти в центре Европы привлекло к учениям пристальное внимание НАТО, разведывательные самолеты альянса несколько дней кружили в районе сербской границы с целью наблюдения за учениями.

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
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