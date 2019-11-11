Минобороны РФ показало роботехнический комплекс "Кунгас"

Десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" получил роботизированную версию, которая наряду с другими роботами вошел в состав комплекса "Кунгас". Об этом сообщил начальник военного представительства, отвечающий за испытания роботов для Минобороны полковник Леонид Масленников в эфире телеканала "Звезда".

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Это самоходный робот на базе БТР-МДМ "Ракушка", 17 тонн. Он может перемещаться в экипажном варианте и роботизированном. Там нет людей, чисто привода установлены на органы управления

- заявил Масленников.

По его словам, роботизированная версия БТР "Ракушка" входит в состав нового семейства роботов "Кунгас", созданного в интересах Минобороны. Кроме ""Ракушки" в комплекс вошли роботы для выполнения различных задач: носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн и боевой робот "Нерехта". Особенность данного комплекса в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Впервые разработчики сделали так, что разные роботы могут управляться из одного пункта, в рамках единой информационной сети

- заявили в Минобороны.

В настоящее время роботы проходят испытания в 12-м ЦНИИ Минобороны, они уже преодолели несколько этапов испытаний.