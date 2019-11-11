Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ показало роботехнический комплекс "Кунгас"

239
0
0

Десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" получил роботизированную версию, которая наряду с другими роботами вошел в состав комплекса "Кунгас". Об этом сообщил начальник военного представительства, отвечающий за испытания роботов для Минобороны полковник Леонид Масленников в эфире телеканала "Звезда".

Источник изображения: topwar.ru

Это самоходный робот на базе БТР-МДМ "Ракушка", 17 тонн. Он может перемещаться в экипажном варианте и роботизированном. Там нет людей, чисто привода установлены на органы управления

- заявил Масленников.

По его словам, роботизированная версия БТР "Ракушка" входит в состав нового семейства роботов "Кунгас", созданного в интересах Минобороны. Кроме ""Ракушки" в комплекс вошли роботы для выполнения различных задач: носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн и боевой робот "Нерехта". Особенность данного комплекса в том, что все роботы, входящие в него, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

Впервые разработчики сделали так, что разные роботы могут управляться из одного пункта, в рамках единой информационной сети

- заявили в Минобороны.

В настоящее время роботы проходят испытания в 12-м ЦНИИ Минобороны, они уже преодолели несколько этапов испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Нерехта РТК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
24.05.2017
На смену роботам
16.07.2015
Беспрецедентный форум
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России