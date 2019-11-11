В состав робототехнического комплекса "Кунгас" вошло пять роботов

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Боевой робот "Нерехта" наряду еще с четырьмя роботами вошел в состав комплекса "Кунгас", сообщил телеканал "Звезда".

Как сообщили в эфире программы "Военная приемка", посвященным испытаниям "Кунгаса", в состав комплекса входит пять роботов: носимый робот, весом 12 кг, легкий робот, весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

"Впервые разработчики сделали так, что разные роботы могут управляться из одного пункта, в рамках единой информационной сети", - сообщили в эфире телеканала.

По словам начальника военного представительства, отвечающего за испытания "Кунгаса", полковника Леонида Масленникова, роботы проходят испытания в 12-м ЦНИИ Минобороны.

Институт был создан в начале 50-х годов. В институте проводятся испытания военной техники на устойчивость к различным поражающим факторам, в том числе возникающим при ядерном взрыве. Экспериментальная база позволяет моделировать сверхмощную ударную волну и сильные электромагнитные поля.

"Мы прошли испытания на воздействие ЛЭП, на статическое электричество и на проверку воздействия ударов молнии", - отметил Масленников.

Боевой робот "Нерехта" разработан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как ранее сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Ранее начальник управления инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев сообщил "Интерфаксу", что российская армия примет "Нерехту" на вооружение.

В декабре 2017 года "Нерехта" прошла испытания в зимних условиях в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа. По данным Минобороны, цель испытаний - определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".