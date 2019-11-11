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Армейским роботам будут по зубам и танки, и БПЛА противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боевой робот "Нерехта" наряду еще с четырьмя роботами вошел в состав комплекса "Кунгас".

Об этом сообщил телеканал "Звезда", в состав комплекса входит пять роботов: носимый робот, весом 12 кг, легкий робот, весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

"Впервые разработчики сделали так, что разные роботы могут управляться из одного пункта, в рамках единой информационной сети", - сообщили в эфире телеканала.

По словам начальника военного представительства, отвечающего за испытания "Кунгаса", полковника Леонида Масленникова, роботы проходят испытания в 12-м ЦНИИ Минобороны. "Мы прошли испытания на воздействие ЛЭП, на статическое электричество и на проверку воздействия ударов молнии", - отметил Масленников.

На предприятии для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом "Калашникова". Модуль может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Ранее отмечалось, что роботы "Уран-6" и "Уран-9", применялись в ходе российской военной операции в Сирии. 

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Корд
Нерехта РТК
Уран-6
Уран-9
Проекты
БПЛА
Робот
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