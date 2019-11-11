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Турция и Сирия обменялись артиллерийскими ударами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В районе города Рас-аль-Айн (провинция Хасаке) у селении Умм-Шейфа произошли ожесточённые боестолкновения между подразделениями сирийской армии и турецкими войсками с участием союзных Анкаре боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА). Об этом передаёт сирийское государственное информагентство SANA.

Отмечается, что стороны использовали тяжёлое вооружение при обмене ударами.

По данным базирующейся в Лондоне НПО "Сирийская обсерватория прав человека", турецкие военные и боевики СНА осуществили нападение на деревню Тель-Шуир (провинция Хасаке). Указывается на множество раненых с обеих сторон, а также применение турецкими силами в разведывательных и ударных целях беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало EADaily, накануне российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, согласно сочинским договорённостям от 22 октября.

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