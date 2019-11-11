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Военно-промышленный курьер

Украинский адмирал Неижпапа лично обкатывал списанные американские катера

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Доставленные в Одессу из США сторожевые катера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, переданные ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019
Доставленные в Одессу из США сторожевые катера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, переданные ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019.
Источник изображения: министерство обороны Украины и АрмияInform

Военно-морские силы Украины испытали два катера типа Island из США. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Испытания новых единиц украинского флота проходили под руководством заместителя командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапа. Американские специалисты помогли осуществить проверку работы всех механизмов и систем катеров.

Испытание проводились вблизи Одессы.

В прошлом году США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Катера находились в таком состоянии, что самостоятельно не могли доплыть до территориальных вод Украины.

Американское судно смогло доставить обещанные катера только к октябрю 2019 года.

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Страны
США
Украина
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