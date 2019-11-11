"Панцирь" для Сербии: сделка с риском

Сербия покупает российскую систему противовоздушной обороны "Панцирь-С", но в США намерены этому воспрепятствовать — спецпредставитель США по Западным Балканам уже пригрозил стране санкциями.

Информационное агентство "Голос Америки" сообщило о том, что Мэтью Палмер, спецпредставитель США по Западным Балканам, предупредил Сербию о риске американских санкций в случае покупки российского вооружения.

ЗРПК "Панцирь" Источник изображения: rg.ru

Белград заявил о приобретении российских ракетно-зенитных систем "Панцирь-С" ранее на этой неделе. При этом детали подписанного контракта не разглашаются. По данным информационного агентства ТАСС, системы ПВО "Панцирь-С" будут поставлены в Сербию в ближайшие несколько месяцев.

Во время распада бывшей Югославии в 90-е годы Сербия воевала с соседними Хорватией, Боснией и Косово. Поэтому российская военная помощь в виде истребителей, ударных вертолётов и танков, вызывает обеспокоенность у соседей по Балканскому региону.

После того, как в 2016 году Хорватия запросила у США оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, Сербия обратилась к Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ с запросом на продажу российских систем ПВО и истребителей.