Войти
Газета.ru

Захват Калининграда за два дня: как начнется война России с НАТО

326
0
0

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

В случае войны с Россией НАТО захватит Калининградскую область с помощью Польши за два дня, а российская сторона проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта - сообщили китайские аналитики. В комиссии Латвии по обороне авторов данного доклада назвали "бумажными экспертами".

НАТО строит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня, такой сценарий предусматривается Альянсом на случай войны с Россией - сообщает китайский аналитический портал Eastday.com.

Также, в тексте указывается, что российская армия не будет отсиживаться в обороне - она проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта, и последствия тоже будут разрушающими. Более того - огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе, прогнозируют эксперты.

Член парламентской комиссии Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс назвал авторов данного доклада "бумажными экспертами", не знакомыми с военным делом, передает ФАН.

"Разместить крылатые ракеты США в Латвии удобнее, чем в Литве и Польше, чисто с военной точки зрения. Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается", - добавил политик.

Двумя днями ранее стало известно, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения, передает НСН.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир] Путин, будем поступать зеркально", - пояснил министр.

Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил дипломат, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его словам, Москва приняла такое решение в целях "сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере".

Кроме того, министр добавил, что НАТО не собирается соглашаться на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало", - подчеркнул глава МИД России.

В тот же день в посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии. За 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. Так 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подлодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие "сенсационных действий" и назвали плавание "обычной практикой". В минобороны Норвегии объяснили жизненно важной частью политики сотрудничество с НАТО.

В ведомстве увеличение количества американских подлодок объяснили повышенным интересом к региону Крайнего Севера, где также растет российская активность. По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудования отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подлодок США.

В Литве 4 ноября стартовали масштабные маневры Gelezinis Vilkas - 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II"), в которых участвуют около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники, сообщило командование литовской армии.

Там отметили, что цель маневров - отработка взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по НАТО, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Военнослужащие будут учиться проводить наступательные и оборонительные операции.

Помимо литовских военных, в маневрах участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного в Литве сводного батальона Североатлантического альянса передового базирования.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов "Подсолнух" на Балтике.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Китай
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
США
Чехия
Эстония
Продукция
Волк
Подсолнух-Э
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
29.07.2019
Закономерные случайности, которые НАТО позволяет только себе
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
02.11.2011
Против кого евроПРО? — часть III
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России