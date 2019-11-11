Захват Калининграда за два дня: как начнется война России с НАТО

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

В случае войны с Россией НАТО захватит Калининградскую область с помощью Польши за два дня, а российская сторона проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта - сообщили китайские аналитики. В комиссии Латвии по обороне авторов данного доклада назвали "бумажными экспертами".

НАТО строит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня, такой сценарий предусматривается Альянсом на случай войны с Россией - сообщает китайский аналитический портал Eastday.com.

Также, в тексте указывается, что российская армия не будет отсиживаться в обороне - она проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта, и последствия тоже будут разрушающими. Более того - огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе, прогнозируют эксперты.

Член парламентской комиссии Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс назвал авторов данного доклада "бумажными экспертами", не знакомыми с военным делом, передает ФАН.

"Разместить крылатые ракеты США в Латвии удобнее, чем в Литве и Польше, чисто с военной точки зрения. Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается", - добавил политик.

Двумя днями ранее стало известно, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения, передает НСН.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир] Путин, будем поступать зеркально", - пояснил министр.

Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил дипломат, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его словам, Москва приняла такое решение в целях "сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере".

Кроме того, министр добавил, что НАТО не собирается соглашаться на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало", - подчеркнул глава МИД России.

В тот же день в посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии. За 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. Так 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подлодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие "сенсационных действий" и назвали плавание "обычной практикой". В минобороны Норвегии объяснили жизненно важной частью политики сотрудничество с НАТО.

В ведомстве увеличение количества американских подлодок объяснили повышенным интересом к региону Крайнего Севера, где также растет российская активность. По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудования отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подлодок США.

В Литве 4 ноября стартовали масштабные маневры Gelezinis Vilkas - 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II"), в которых участвуют около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники, сообщило командование литовской армии.

Там отметили, что цель маневров - отработка взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по НАТО, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Военнослужащие будут учиться проводить наступательные и оборонительные операции.

Помимо литовских военных, в маневрах участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного в Литве сводного батальона Североатлантического альянса передового базирования.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов "Подсолнух" на Балтике.

Рафаэль Фахрутдинов