Захват Калининграда за два дня: как начнется война России с НАТО

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня
В случае войны с Россией НАТО захватит Калининградскую область с помощью Польши за два дня, а российская сторона проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта - сообщили китайские аналитики. В комиссии Латвии по обороне авторов данного доклада назвали "бумажными экспертами".
НАТО строит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня, такой сценарий предусматривается Альянсом на случай войны с Россией - сообщает китайский аналитический портал Eastday.com.
Также, в тексте указывается, что российская армия не будет отсиживаться в обороне - она проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта, и последствия тоже будут разрушающими. Более того - огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе, прогнозируют эксперты.
Член парламентской комиссии Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс назвал авторов данного доклада "бумажными экспертами", не знакомыми с военным делом, передает ФАН.
"Разместить крылатые ракеты США в Латвии удобнее, чем в Литве и Польше, чисто с военной точки зрения. Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается", - добавил политик.
Двумя днями ранее стало известно, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения, передает НСН.
Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил дипломат, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его словам, Москва приняла такое решение в целях "сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере".
Кроме того, министр добавил, что НАТО не собирается соглашаться на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.
"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало", - подчеркнул глава МИД России.
В тот же день в посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии. За 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. Так 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.
Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подлодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие "сенсационных действий" и назвали плавание "обычной практикой". В минобороны Норвегии объяснили жизненно важной частью политики сотрудничество с НАТО.
В ведомстве увеличение количества американских подлодок объяснили повышенным интересом к региону Крайнего Севера, где также растет российская активность. По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудования отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подлодок США.
Там отметили, что цель маневров - отработка взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по НАТО, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Военнослужащие будут учиться проводить наступательные и оборонительные операции.
Помимо литовских военных, в маневрах участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного в Литве сводного батальона Североатлантического альянса передового базирования.
В конце прошлого месяца стало известно о том, что Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов "Подсолнух" на Балтике.
Рафаэль Фахрутдинов