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Военное обозрение

Обновлённый китайский авиадвигатель Taihang не позволяет J-20 превзойти F-35

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В китайских СМИ опубликована информация о проведении испытаний истребителя J-20 с усовершенствованной версией двигателя Taihang производства компании Shenyang Liming Aircraft Engine. Изначально эти двигатели предназначались для программы развития китайской копии истребителя Су-27 – J-11. Впоследствии двигатели стали устанавливать на другие китайские самолёты, включая J-10 и палубный истребитель J-15.

Источник изображения: sina.com.cn

Теперь в Китае решили испытать обновлённую версию Taihang на J-20. Отмечается, что речь может идти об одной из модернизаций Shenyang WS-20 с тягой на форсаже около 14 тонн.

В материале военного раздела крупного китайского издания SINA заявлено:

Это показывает, что истребители переходят на полностью национальное производство и преодолевают самые большие препятствия для серийного производства новых версий. Новые истребители теперь могут получать мощные отечественные двигатели.

Однако авторы в том же материале отмечают, что в полной мере говорить о переходе на серийное использование Taihang для новейших китайских истребителей пока нельзя. Китайские военные эксперты говорят о том, что двигатель пока проигрывает американским силовым установкам истребителей 5-го поколения.

Из статьи:

Двигатель имеет цифровую систему управления тягой, на нём реализована система контроля температурных режимов, но всё же он далёк от двигателя нового поколения. Нельзя говорить о том, что в 2020 году все J-20 будут переведены на обновлённые Taihang. Силовая установка пока не в состоянии поддерживать сверхманевренность истребителя нового поколения, есть проблемы с режимом поддерживания сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Это не даёт возможности истребителю J-20 доминировать в воздушном бою.

В Китае признают, что J-20 с двигателями Taihang – это переходное звено, которое не позволяет превзойти F-35. А как же быть с предыдущими заявлениями китайских авторов в том же СМИ, когда заявлялось о том, что J-20 "превосходят зарубежные истребители пятого поколения"…

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
J-10
J-11
J-15
J-20
WS-10
Су-27
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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