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Военное обозрение

Индийское Минобороны выдало контракт на сборку российских танков Т-90МС

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Министерство обороны Индии подписало контракт с государственным танкостроительным предприятием Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади на изготовление 464 танков Т-90 в интересах индийской армии. Сборка танков будет производиться из поставляемых из России машинокомплектов. Об этом сообщает индийская газета "The Times of India".

Источник изображения: Минобороны Индии

Индийское военное ведомство выдало предприятию Heavy Vehicles Factory (HVF) контракт стоимостью около 2,8 млрд долл на изготовление для индийской армии 464 танков Т-90 (Т-90МС). Поставка танков, как ожидается, займет не менее четырех лет. Танками, изготовленными в рамках этого контракта планируется оснастить десять полков индийской армии.

Сборка танков будет производиться на предприятии HVF в Авади из машинокомплектов, которые будут поставляться российской корпорацией "Уралвагонзавод" в рамках соглашения, подписанного в апреле этого года на поставку Индии 464 российских танков Т-90МС со сборкой их на индийской территории.

Согласно заявлениям индийских военных, Министерство обороны Индии приняло решение вернуться к сборке танков из российских машинокомплектов по причине того, что полноценное лицензионное производство танков Т-90С в Индии идет очень низкими темпами. По данным блога bmpd, к настоящему времени завод HVF построил не более половины ОБТ Т-90С (Bhishma) по российско-индийскому лицензионному соглашению 2006 года на выпуск в Авади 1000 танков Т-90С к 2020 году. На выпуск первых 10 лицензионных машин у индийцев ушло 3 года. Они были переданы индийской армии в августе 2009 года.

В то же время, индийское предприятие успешно собрало 409 танков Т-90С из поставленных из России с УВЗ машинокомплектов (еще 248 танков Т-90С были поставлены Индии с УВЗ готовыми).

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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