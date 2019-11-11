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Новое пакистанское гидрографическое судно китайской постройки

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4 ноября 2019 года в Карачи (Пакистан) состоялась церемония ввода в состав ВМС Пакистана гидрографического судна Behr Masah китайского проекта DJCH8020., построенного на китайском судостроительном предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. Ltd. (входящем в состав группы Shanghai Bestway Enterprise Development Group Co., Ltd. ) в Янчжуне (Чжэньцзян, провинция Цзянсу). Судно имеет полное водоизмещение около 3000 тонн и длину 80,8 м, и оснащено самым современным оборудованием.

Новое гидрографическое судно ВМС Пакистана Behr Masah китайского проекта DJCH8020 (с) ВМС Пакистана

Строительство судна было осуществлено в соответствии с контрактом, заключенным министерством оборонной промышлености Пакистана с Jiangsu Dajin Heavy Industries 29 мая 2017 года по результатам тендера на проектирование и постройку, и, как можно судить, частично финансировалось правительством КНР в рамках программ содействия Пакистану. Первоначально пакистанской стороной планировалось, что судно должно строиться на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) из поставляемых из КНР конструкций, однако в итоге судно полностью построено на китайской верфи.

Постройка судна была начата Jiangsu Dajin Heavy Industries в феврале 2018 года, спуск на воду был произведен 10 декабря 2018 года. Пj завершении постройки и испытаний гидрографическое судно Behr Masah вышло из Китая 8 октября 2019 года и прибыло в Карачи 26 октября..

Церемония ввода в состав ВМС Пакистана нового гидрографического судна Behr Masah китайского проекта DJCH8020 (с) ВМС Пакистана

Новое гидрографическое судно ВМС Пакистана Behr Masah китайского проекта DJCH8020 (с) ВМС Пакистана

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Компании
KSEW
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