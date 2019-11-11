"Кукурузник" прикрыли фанерой: в Бурятии по адресу компании, ответственной за новый самолет, нашли другой завод

Альтернативу снятым с производства Ан-2 ждут для возрождения малой авиации в регионах

Фанерный завод вместо компании, ответственной за разработку и производство нового отечественного легкого многоцелевого самолета, обнаружили региональные журналисты в Улан-Удэ. Стоимость контракта, который компания получила осенью 2019-го, составляет 1,2 млрд рублей, заказчиком по нему выступил Минпромторг. Предполагается, что новый самолет "Байкал" должен заменить Ан-2, который был снят с производства еще в 1970-е. Подробности — в материале "Известий".

Легенда о "Байкале"

Самолет, о котором идет речь, — легкий многоцелевой самолет, предназначенный в первую очередь для работы на региональных маршрутах.

Ранее в ведомстве заявляли, что самолет призван повысить транспортную доступность отдаленных регионов — в том числе на севере страны — и заменить распространенный самолет Ан-2 (или "кукурузник"), который активно использовался в отечественной авиации с 1950-х годов прошлого столетия. Его перестали выпускать в 1970-е годы, в Польше выпуск этих самолетов продолжался до начала 2000-х, позднее реплика самолета была представлена и активно используется в Китае.

Разработка нового проекта ведется уже несколько лет — в Сибирском научно-исследовательском институте им. С.А. Чаплыгина проект самолета ТВС-2ДТС на базе конструкции "кукурузника" был разработан в 2017 году. В 2018 году на инвестиционном форуме в Сочи Минтранс РФ, Минпромторг, правительство Бурятии, правительство Якутии и АО "Вертолеты России" заключили соглашение, предусматривающее серийное производство самолета ТВС-2ДТС на базе Улан-Удэнского авиазавода. В том же году для самолета, фигурировавшего в новостях под названиями "Легенда" и "Барсук", было выбрано новое название — "Байкал".

Ан-2 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Весной 2019-го Минпромторг объявил новый конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета. Тогда же высказывалась версия о том, что ведомство намерено полностью отойти от предложенного ранее варианта на основе Ан-2 и фактически речь идет о создании нового проекта. Победителями конкурса тогда стали АО "Камов" и всё тот же Улан-Удэнский авиационный завод. При этом стоимость работ "Камова" оценивалась в 45 млн рублей, а завода из Улан-Удэ — 49,9 тыс. рублей.

Надо только запустить

Проект активно обсуждали на высоком уровне на протяжении последних месяцев. Так, в апреле 2019-го полпред президента в СФО Сергей Меняйло на полях Красноярского экономического форума высоко оценил рентабельность машины для использования в сибирских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

"В случае с сибирскими регионами нашим основным самолетом, мы рассчитываем, станет ТВС-2ДТС. Он есть в экспериментальном варианте, и сегодня на Улан-Удэнском авиационном заводе на этот год выделены средства, чтобы документацию довести до серийной. Как только они в серию войдут — маршрут будет определен", — отметил чиновник, уточнив, что самолет планируется использовать на межрегиональных маршрутах в Сибири.

В июле полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призывал ускорить работы по запуску промышленного производства самолета во время рабочего визита в Бурятию.

Легкий самолет ТВС-2ДТС в ангаре Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В середине августа выпуск серийных многоцелевых самолетов обсуждался во время встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Бурятии Алексея Цыденова. Тогда речь шла о запуске производства к 2022 году.

"Нам было поручено обеспечить выполнение аванпроекта по созданию легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий. В результате исполнения контракта был подготовлен проект технического задания на разработку легкого многоцелевого самолета. Производство серийных образцов будет развернуто на базе АО "Улан-Удэнский авиационный завод" с 2022 года", — отмечал министр.

Примерно тогда же глава республики Алексей Цыденов, рассказывая о новом самолете, сообщил, что благодаря его летно-техническим характеристикам "Байкал" можно будет использовать не только для перевозки пассажиров, но и в сельском хозяйстве или транспортной авиации. Кроме того, по его словам, несмотря на то что самолет еще не попал в серийное производство, на него уже был спрос, в том числе со стороны иностранных партнеров.

"Порядка 150 самолетов готовы заказать для Латинской Америки. По тем характеристикам, которые у самолета есть, у него шикарный потенциал. Он будет интересен для всех небогатых стран. Кроме того, мы провели опрос губернаторов России, и все регионы Сибири, Арктики, Дальнего Востока говорят: дайте нам этот самолет. А с Якутией у нас уже подписан контракт на поставку с 2021 года, то есть востребованность высокая. Теперь надо его только запустить. Мы его запустим!" — цитирует авиационный портал слова главы республики.

Самолет ТВС-2МС выполняет региональный рейс в село Менза, Забайкальский край Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сам аванпроект будущего легкого многоцелевого самолета "Байкал" при этом разрабатывался на другом авиационном предприятии — Уральском государственном авиазаводе (УЗГА), — которое, как и завод в Улан-Удэ, входит в состав холдинга "Вертолеты России". В сентябре 2019-го специалисты Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) выдали заключение на разработанный проект в части силовой установки, из которого следовало, что пассажирский самолет местных воздушных линий "Байкал" (ТВС-2ДТС) сможет использоваться для транспортных, санитарных, сельскохозяйственных и поисково-спасательных целей. Тогда отмечалось, что его максимальная скорость составит 300 км/ч, а дальность — 3 тыс. км.

Улица Любы Шевцовой

В июне 2019-го на сайте госзакупок была размещена информация о заказе на разработку техпредложения для обеспечения "разработки и создания перспективного многоцелевого самолета для местных воздушных авиалиний", заказчиком выступило АО "Камов", стоимость работ составила 33 млн рублей.

В середине августа Минпромторг объявил тендер на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкового многоцелевого самолета для местных воздушных линий. Заявленная стоимость работ составила 1,2 млрд рублей.

Сначала победителем был объявлен Улан-Удэнский авиазавод, однако в начале осени в министерстве аннулировали результаты конкурса — как писал РБК, из-за жалобы другого участника, ООО "Байкал-Инжиниринг". После проведения повторного конкурса контракт на разработку и серийное производство самолета на базе ТВС-2ДТС был отдан ООО "Байкал-Инжиниринг".

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Источник изображения: iz.ru

Согласно базе данных "Спарк", компания была зарегистрирована менее года назад. Ее уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Контракт, по которому "Байкал-Инжиниринг" получил 1,2 млрд рублей на разработку и производство нового самолета, был у компании единственным, а сам "Байкал-Инжиниринг" является "дочкой" Уральского завода гражданской авиации (завод значится единственным учредителем расположенной в Улан-Удэ компании).

В четверг, 7 ноября, журналисты региональной газеты "Номер один" сообщили, что по указанному в документах компании адресу (ул. Любы Шевцовой, 3Б, помещение 2) такой фирмы они не обнаружили: вместо этого там находился завод по производству фанеры. Охранник предприятия предположил, что они "ошиблись адресом".

Если судить по данным Google-карт, помещение находится на территории промзоны, расположенной в частном секторе.

В данных о компании было также указано три телефонных номера — с бурятским и московским кодами, а также мобильный. "Известиям" не удалось дозвониться ни по одному из них — бурятский номер был недоступен, московский, по данным издания Aviaport, относился к АО "Вертолеты России", но на момент звонка также не действовал, по мобильному телефону никто не отвечал.

Как отмечалось на одном из профильных порталов, по итогам проведенного осенью 2019-го конкурса небольшая компания выиграла у бурятского завода по нескольким параметрам. В том числе по критериям "Качественные, функциональные и экологические характеристики работы", набрав 40 баллов (УЗГА — 0), "Квалификация участников закупки..." — 20 баллов (УЗГА — 5,36) и "Квалификация трудовых ресурсов" — 50 баллов (УЗГА — 13,39).

"Хороший самолет"

Если проект будет реализован, "Байкал" мог бы с успехом работать в региональных перевозках, уверен Олег Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР, президент фонда "Партнер гражданской авиации".

Модификация самолета Ан-2 (Ан-2-110), ставшего прототипом ТВС-2ДТС Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, проблема возрождения системы таких перевозок остро стоит в стране уже несколько десятилетий и когда начали появляться новости о ТВС-2ДТС, в авиационной отрасли их восприняли позитивно.

— Это может быть хороший самолет, он создан на базе Ан-2, но в нем были учтены все мировые требования по самолетостроению, потому что ситуация меняется, — пояснил он "Известиям".

Ан-2 производился в СССР с 1947 по 1972 год и составлял основу авиапарка в региональных перевозках, в том числе между сельскими населенными пунктами. Главным его преимуществом эксперт назвал неприхотливость, а также способность взлетать и садится в том числе без аэродромов.

— Он был великолепен тем, что летал и на колесах, и на лыжах, и на поплавках. То есть мог обходиться без взлетно-посадочной полосы. Благодаря этому у нас любая бабушка в любой деревне могла взять козу и вместе с ней долететь до другого села просто потому, что там ветеринары лучше, — рассуждает эксперт.

Такой самолет должен быть легким в обслуживании, выносливым, многофункциональным и рассчитанным на перевозку 10–12 пассажиров. Однако одна из главных трудностей сегодня связана с тем, что по действующим международным требованиям самолет, предназначенный для перевозки более чем восьми человек, должен иметь два двигателя. Не исключено, что именно поэтому в сентябре 2019-го специалисты ЦИАМ рекомендовали конструкторам разработать для "Байкала" два варианта: с одним и двумя двигателями.

Пассажирка самолета ТВС-2МС, выполняющего региональный рейс Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Региональная авиация важна не только для перевозки пассажиров, но и для транспортировки грузов, оказания медпомощи. Кроме того, именно легкие многоцелевые самолеты используются для мониторинга и тушения лесных пожаров. Однако система была разрушена после перестройки — после этого авиапарк устарел, а большая часть небольших аэродромов в стране пришла в негодность. Там, где такие перевозки всё еще возможны, в большинстве случаев в регионах, сегодня продолжают использовать Ан-2, серийный выпуск которых прекратился еще в 1970-е (до начала 2000-х самолеты также производились в Польше), несмотря на то что самолеты всё чаще выходят из строя и становятся более требовательными в эксплуатации. По данным специалистов Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина, на долю "Ан" к 2017 году приходилось около 90% подобных перевозок.

Евгения Приемская