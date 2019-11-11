"Сложно объяснить": почему суд ООН поддержал Украину

В МИД РФ оценили решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД РФ выразили недоумение в связи с тем, что Международный суд ООН решил рассмотреть претензии Украины к России в якобы финансировании терроризма и расовой дискриминации. Кроме того, суд отклонил все предварительные возражения Москвы. При этом, как отметили дипломаты, это вовсе не означает, что исход дела предрешен.

Согласие Международного суда ООН в Гааге рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен, считают в МИД России. Дипломаты сообщили, что Киеву удалось преодолеть предварительную стадию и перевести процесс в рассмотрение дела по существу, а Россия предоставит свои аргументы только к началу декабря следующего года.

Речь идет об иске, который Украина подала в гаагский суд в январе 2017 года.

Как утверждали в Киеве, Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Первый тезис связан с тем, что российская сторона якобы "поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам" (украинские власти называют ополченцев ЛНР и ДНР террористами). Второе положение документа обосновывали "уязвимым положением" сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

В апреле 2017 года суд отказался удовлетворить требование Киева о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но при этом частично удовлетворил его позицию по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия не раз опровергала такие обвинения, подчеркивая, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Летом 2019 года на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, указав на то, что украинский иск не подпадает под юрисдикцию суда.

В российском МИДе выразили недоумение в связи с тем, что Международный суд ООН согласился рассматривать обвинение Киева против России в нарушении ей Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ). При этом, как отметили в ведомстве, суд отклонил ключевое возражение, согласно которому в данном деле предметом рассмотрения не могут быть вопросы, связанные с государственным финансированием терроризма. Суд еще в 2017 году согласился с тем, что претензии Украины необоснованны, напомнили дипломаты.

"Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных ее правах по МКБФТ не являются обоснованными", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, суд ООН согласился рассматривать обвинение России в нарушении и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Причем до этого Украине нужно было обратиться в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, указали во внешнеполитическом ведомстве. В Москве в то же время обратили внимание, что суд не оценивал фактическую сторону украинских обвинений и не квалифицировал конкретные действия как потенциальные случаи расовой дискриминации.

В министерстве также указали, что суд не учел возражения России в связи с несоблюдением Украиной требования о "необходимости исчерпания внутренних средств защиты как предусловия обращения в суд". "Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - подытожили в МИД РФ.

Накануне председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф сообщил, что инстанция отклонила все предварительные возражения Москвы и признала свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Возражения российской стороны касались отсутствия юрисдикции по двум конвенциям: о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Также были отклонены возражения Москвы по вопросу приемлемости иска для рассмотрения.

Требования Украины были удовлетворены, поэтому теперь суд должен установить крайнюю дату, когда российская сторона сможет подать контрмеморандум в ответ на украинский меморандум и перейти к рассмотрению дела по существу.

Россия в рамках слушаний представила аргументы в поддержку своей позиции о том, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

"Совершенно понятно, почему Украина сфокусировалась на этих двух конвенциях", - сказал во вступительном слове посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, слова которого приводит ТАСС.

Он указал на том, что в этих конвенциях содержатся компромиссные положения, по которым Москва соглашается урегулировать разногласия в суде. Речь, по его словам, идет только о тех разногласиях, которые на самом деле касаются финансирования терроризма и расовой дискриминации. "Однако украинская сторона пытается использовать эти две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов. Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами", - пояснил он.

Лидия Мисник