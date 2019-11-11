Истребители ЗВО провели первый воздушный бой…виртуально

Лётчики Западного военного округа провели первую тренировку на новом авиатренажёре, который установили на Курской авиационной базе.

Как сообщает телеканал "Звезда", новый тренажёр был установлен взамен тренажёрного комплекса Ми-29СМТ. Он получил модернизированную версию оборудования последней модели, которое полностью воссоздаёт кабину современного истребителя Су-30-СМ. В тренажёр, в частности, встроена уникальная система визуализации полёта - причем и для пилота, и для штурмана.

Тренажер был изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе с целью обучить пилотов на земле, не подвергая их рискам и опасности, отработав до автоматизма все манипуляции и движения при режимах взлёта и полёта.

Сферический экран с обзором на 240 градусов и аудиосистема с реалистичным звуком позволяют достоверно имитировать полет в боевых условиях.