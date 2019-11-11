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Истребители ЗВО провели первый воздушный бой…виртуально

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Источник изображения: vpk-news.ru

Лётчики Западного военного округа провели первую тренировку на новом авиатренажёре, который установили на Курской авиационной базе.

Как сообщает телеканал "Звезда", новый тренажёр был установлен взамен тренажёрного комплекса Ми-29СМТ. Он получил модернизированную версию оборудования последней модели, которое полностью воссоздаёт кабину современного истребителя Су-30-СМ. В тренажёр, в частности, встроена уникальная система визуализации полёта - причем и для пилота, и для штурмана.

Тренажер был изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе с целью обучить пилотов на земле, не подвергая их рискам и опасности, отработав до автоматизма все манипуляции и движения при режимах взлёта и полёта. 

Сферический экран с обзором на 240 градусов и аудиосистема с реалистичным звуком позволяют достоверно имитировать полет в боевых условиях.

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Страны
Россия
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
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