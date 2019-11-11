Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии

Он называет ИИ "ресурсом колоссальной силы", верит в способность России стать одним из лидеров в этой сфере, предлагает подумать над этическими правилами взаимодействия человека с ИИ

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Технологии искусственного интеллекта позволят повысить прозрачность бюрократических процедур, что очень важно для устойчивости общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Потенциал применения технологий искусственного интеллекта огромен. Крайне важно, что технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократических машин, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных решений", - заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту в субботу в Москве.

Эти возможности, по его словам, необходимо нацелить на решение проблем конкретного человека и в конечном счете изменить качество и облик всей системы госуправления.

"Это - важнейшее условие решения тех масштабных задач, которые стоят перед нашей страной, перед Россией", - сказал Путин.

Он напомнил, что в национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта определены задачи в этой области на предстоящее десятилетие.

"Сейчас важно как можно быстрее действовать, объединяя усилия государства, профессионального сообщества, бизнеса, воплощать планы в конкретные решения, инновации, конкурентные востребованные продукты", - сказал Путин.

Россия способна и должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.

Развитие всех сфер, в том числе сферы обороноспособности, в том числе зависит от успехов в области искусственного интеллекта, напомнил президент.

"Искусственный интеллект - ресурс колоссальной силы, кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества", - сказал Путин.

Искусственный интеллект оказывает все большее воздействие на повседневную жизнь людей.

"Сейчас во всем мире разворачивает дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема. И предлагаю профессиональному сообществу, компаниям, подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом", - сказал Путин.