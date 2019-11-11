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F-22 и F-35 соединят с секретным кораблем-убийцей

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Источник изображения: Фото: Boeing

Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), передает Military.com.

По словам американского генерала Дэвида Кумаширо, взаимодействие X-37B с истребителями продемонстрировало бы "способность работать во всех доменах". Первый обмен данными между F-22 Raptor и F-35 Lightning II должен состояться в декабре.

Издание также отмечает, что подобные работы проводятся Военно-воздушными силами США в рамках проекта Omnia One, предполагающем получение оператором оперативной информации с любого военного самолета или корабля вне зависимости от своего и их местонахождений.

В октябре X-37B, нередко называемый "кораблем-убийцей", завершил миссию на околоземной орбите, длящуюся рекордные 780 суток.

В июле автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук заявил, что возможности маневрирования X-37B и обычного околоземного спутника сопоставимы. Таким образом эксперт прокомментировал слова бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон о том, что возможности маневрирования X-37B "сводят врагов Америки с ума".

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты сошлись во мнении, что X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
X-37
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