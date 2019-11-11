Узбекские зенитчики провели испытания китайской ЗРС FD-2000 (HQ-9)

Минобороны Узбекистана провело испытания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) дальнего действия FD-2000, закупленного у Китая в интересах ПВО страны. Об этом сообщает пресс-служба узбекского военного ведомства.

Источник изображения: Минобороны Узбекистана

На полигоне "Кулкудук" в Навоийской области прошли стрельбы зенитного ракетного комплекса китайского производства FD-2000 (экспортное обозначение ЗРК HQ-9). Учения проводились с целью проверить подготовку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Личный состав подразделения Войск ПВО и ВВС Министерства обороны согласно учебного плана боевой подготовки успешно провела учения по применению ракет противовоздушной обороны на военном полигоне земля-воздух "Кулкудук", расположенного на территории Навоийской области

- говорится в сообщении.

ЗРК дальнего радиуса действия HQ-9 (Hong Qi-9 "Красное знамя – 9", экспортное обозначение FD-2000) используется для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет на всех высотах их применения в любое время суток и при любых погодных условиях. Данный комплекс отличается достаточно высокой боевой эффективностью при работе в сложной обстановке радиолокационного подавления и массированного применения противником средств воздушного нападения.

HQ-9 был создан China Academy of Defence Technology (Академия оборонных технологий Китая). Разработка его ранних прототипов началась еще в 80-е годы прошлого века и продолжалась с переменным успехом до середины 90-х годов. В 1993 году Китай закупил у России небольшую партию ЗРК С-300 ПМУ-1. Ряд конструктивных особенностей и технических решений данного комплекса во многом были заимствованы китайскими инженерами в ходе дальнейшего проектирования HQ-9. Экспортная версия появилась в 1998 году.

Наклонная дальность стрельбы комплекса составляет от 6 до 200 км, высота полета поражаемых целей от 500 до 30 000 метров. По данным производителя ЗРК в состоянии перехватывать управляемые ракеты в радиусе от 1 до 18 км., крылатые ракеты в радиусе от 7 до 15 км. и тактические баллистические ракеты в радиусе от 7 до 25 км. (в ряде источников 30 км). Время приведения комплекса в боевое состояние с марша – составляет 6 минут, время реакции 12-15 секунд.