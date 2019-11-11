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WarSpot

Внебрачная дочь РПК

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Румынская самозарядная снайперская винтовка PSL — оружие с советскими корнями

Румынская "Пушкэ Семьяутоматэ ку Лунетэ" (Puşcă Semiautomată cu Lunetă — PSL, буквально "полуавтоматическая снайперская винтовка") принята на вооружение в 1974 году. Внешне она выглядит как близкая родственница всем хорошо известной снайперской винтовки СВД, однако гораздо ближе оружие к другому знаменитому представителю советской школы стрелкового оружия — ручному пулемету РПК. Именно от этого творения Михаила Калашникова PSL унаследовала как принцип работы газоотводной автоматики с длинным ходом газового поршня, так и многие детали конструкции.

Оружие, помимо армии, нашло себя и на гражданском рынке. Винтовка весит около 4,3 кг при общей длине 1150 мм и длине ствола 620 мм. Питание патронами 7,62×54 или 7,62×51 мм — из коробчатого магазина на 10 патронов. Практический темп стрельбы — 30 выстрелов в минуту, начальная скорость пули около 830 метров в секунду, прицельная дальность до 800 метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Персоны
Калашников Михаил
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