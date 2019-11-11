Войти
Военное обозрение

АПЛ "Князь Владимир" провела подводные стрельбы в Белом море

260
0
0

Новейшая российская атомная подводная лодка K-549 "Князь Владимир", проходящая государственные испытания, провела испытательные стрельбы, поразив торпедой подводную цель в акватории Белого моря. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота России.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно сообщению, АПЛ "Князь Владимир" на одном из морских полигонов Минобороны в Белом море провела стрельбу по подводной мишени в рамках прохождения государственных испытаний. Перед этим АПЛ поразила торпедой надводную цель и проверила свое основное оружие, совершив испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" по полигону на Камчатке.

Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Минобороны, АПЛ "Князь Владимир" проходит государственные испытания, включая испытания различных типов вооружений. На своё первое официальное боевое дежурство подводный ракетный крейсер заступит до конца текущего года.

Атомный подводный ракетный стратегического назначения "Князь Владимир" модифицированного проекта 955А "Борей-А" был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Проект "Борей-А" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на Севмаше ведется строительство еще четырех серийных АРПКСН данного проекта 955А - "Князь Олег" ( официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года).

В настоящее время в составе Военно-морского флота несут службу три атомных ракетных подводных лодки проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
Похожие новости
23.09.2019
The National Interest (США): новое российское атомное оружие может превратить США в необитаемую пустыню
24.05.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
20.03.2017
На Северном флоте сформированы экипажи для строящихся атомных подлодок
25.03.2016
Субмарины не прибудут в срок
02.12.2014
С "Булавой" на плечах
20.03.2013
АПЛ "Юрий Долгорукий" должна быть готова нести боевое дежурство с начала 2014 года - Главный штаб ВМФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России