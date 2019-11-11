АПЛ "Князь Владимир" провела подводные стрельбы в Белом море

Новейшая российская атомная подводная лодка K-549 "Князь Владимир", проходящая государственные испытания, провела испытательные стрельбы, поразив торпедой подводную цель в акватории Белого моря. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота России.

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Согласно сообщению, АПЛ "Князь Владимир" на одном из морских полигонов Минобороны в Белом море провела стрельбу по подводной мишени в рамках прохождения государственных испытаний. Перед этим АПЛ поразила торпедой надводную цель и проверила свое основное оружие, совершив испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" по полигону на Камчатке.

Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Минобороны, АПЛ "Князь Владимир" проходит государственные испытания, включая испытания различных типов вооружений. На своё первое официальное боевое дежурство подводный ракетный крейсер заступит до конца текущего года.

Атомный подводный ракетный стратегического назначения "Князь Владимир" модифицированного проекта 955А "Борей-А" был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Проект "Борей-А" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на Севмаше ведется строительство еще четырех серийных АРПКСН данного проекта 955А - "Князь Олег" ( официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года).

В настоящее время в составе Военно-морского флота несут службу три атомных ракетных подводных лодки проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".