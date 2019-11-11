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Военное обозрение

ВСУ приняли на вооружение отечественную РСЗО "Верба"

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Вооруженные силы Украины приняли на вооружение реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба" украинского производства. Об этом сообщает информагенство Министерства обороны Украины "АрмияInform" со ссылкой на заявление начальника управления ВТП и формирования ДОЗ Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники полковника Владислава Шостака.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает портал, РСЗО "Верба" принята на вооружение ВСУ, уже в этом году будут сформированы первые штатные подразделения, на вооружение которых поступит данная система. Серийное производство РСЗО "Верба" будет осуществляться на государственном предприятии "Шепетовский ремонтный завод".

Как ранее сообщалось, новая украинская РСЗО "Верба" является модернизированной советской 122-мм РСЗО 9К51 "Град". Модернизация разработана Харьковским конструкторским бюро им. А. Морозова. По словам разработчиков, РСЗО оборудована цифровыми системами, позволяющими расчету управлять огнём, вести прицеливание и управлять процессом перезарядки в автоматическом режиме, не выходя из кабины. Боекомплект состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм с дальностью поражения целей до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает до 10 минут.

Согласно заявлению украинского военного ведомства, машины РСЗО оборудуются современными системами цифровой связи для защищенной передачи информации.

О начале серийного производства данной РСЗО "Укроборонпром" сообщал еще в конце февраля этого года. При этом о планируемом количестве выпускаемых машин ничего не сообщалось.

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Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
Укроборонпром
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