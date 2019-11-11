Войти
Военно-промышленный курьер

Беспилотник США сбит в небе Ирана

253
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

ПВО Ирана в небе неподалеку от города Бендер-Махшехр уничтожили неизвестный БПЛА. По различным версиям дрон мог быть израильским или американским, однако, официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

Источники утверждаю, что беспилотник был сбит минувшей. Все последующее время велся поиск его обломков. После их обнаружения власти Ирана заявили об этом инциденте.

По имеющимся сведениям, дрон успел зайти на несколько километров вглубь иранского воздушного пространства со стороны Ирака, как сразу же был мгновенно уничтожен. Это говорит о развитой системе ПВО и контроле за воздушной обстановкой Ирана.

В последнюю минуту стало известно, что власти страны подтвердили о причастности Соединенных штатов к данному инциденту. На обломках БПЛА обнаружены идентификаторы ВМС США, отмечает Free News.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2019
"Явное нападение": как Израиль атакует союзников Ирана
20.02.2017
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
28.08.2015
«Экспорт российских вооружений ожидает стагнация»
16.08.2011
Военно-техническое сотрудничество между Израилем и США
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
05.05.2010
После расправы над F-22 глава Пентагона обрушился на крупные боевые корабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России