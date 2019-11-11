Беспилотник США сбит в небе Ирана

ПВО Ирана в небе неподалеку от города Бендер-Махшехр уничтожили неизвестный БПЛА. По различным версиям дрон мог быть израильским или американским, однако, официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

Источники утверждаю, что беспилотник был сбит минувшей. Все последующее время велся поиск его обломков. После их обнаружения власти Ирана заявили об этом инциденте.

По имеющимся сведениям, дрон успел зайти на несколько километров вглубь иранского воздушного пространства со стороны Ирака, как сразу же был мгновенно уничтожен. Это говорит о развитой системе ПВО и контроле за воздушной обстановкой Ирана.

В последнюю минуту стало известно, что власти страны подтвердили о причастности Соединенных штатов к данному инциденту. На обломках БПЛА обнаружены идентификаторы ВМС США, отмечает Free News.