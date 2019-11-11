Войти
Военно-промышленный курьер

Им сверху видно все

258
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделение беспилотных летательных аппаратов "Форпост" успешно выступило в роли корректировщика огня для корабля Балтийского флота.

Малый противолодочный корабль "Казанец" получил приказ найти и уничтожить в море условного противника, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Оказать содействие было поручено расчетам беспилотников.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БПЛА по цифровым каналам связи передавали информацию на МПК. Это позволило артиллеристам "Казанца" в режиме реального времени точно и оперативно вносить корректировки при ведении огня. Итог стрельб: все мишени, находившиеся на значительном удалении, были поражены.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с взлетно-посадочной полосы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Форпост БЛА
Проекты
БПЛА
БФ
Похожие новости
08.07.2019
Дроны российского флота
07.12.2018
Расчеты зенитных комплексов "Панцирь-С" Балтийского флота отработали перехват беспилотников
20.08.2018
ВМФ расширил использование дронов
31.05.2018
В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
03.05.2018
Русский "Форпост" поступит в войска в 2019 году
22.03.2018
Беспилотники Балтийского флота помогли корабельным артиллеристам поразить морскую цель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России