Им сверху видно все

Подразделение беспилотных летательных аппаратов "Форпост" успешно выступило в роли корректировщика огня для корабля Балтийского флота.

Малый противолодочный корабль "Казанец" получил приказ найти и уничтожить в море условного противника, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Оказать содействие было поручено расчетам беспилотников.

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БПЛА по цифровым каналам связи передавали информацию на МПК. Это позволило артиллеристам "Казанца" в режиме реального времени точно и оперативно вносить корректировки при ведении огня. Итог стрельб: все мишени, находившиеся на значительном удалении, были поражены.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с взлетно-посадочной полосы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)