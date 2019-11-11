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Известия.ru

NASA представило первый электрический самолет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало свой первый полностью электрический самолет X-57 Maxwell. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Reuters.

Презентация самолета состоялась в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии. Также NASA продемонстрировало недавно построенный симулятор, который позволяет инженерам и пилотам почувствовать, как будет маневрировать готовая версия Х-57.

"Мы концентрируемся на вещах, которые могут помочь всей отрасли, а не только одной компании. Наша цель сейчас — летать на этом самолете уже в конце 2020 года", — заявил Брент Колби, руководитель исследовательского центра Армстронга при NASA.

Отмечается, что у окончательной модификации самолета будут более узкие и легкие крылья, оснащенные 14 электрическими двигателями.

X-57 Maxwell — это первый полностью электрический экспериментальный самолет. Он был построен на основе Tecnam P2006T, самолета с двухмоторным воздушным винтом, однако вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания он оснащен электрическими круизными двигателями.

Ранее 6 ноября сообщалось, что американская корпорация Boeing представила NASA проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны. Модуль носит рабочее название Human Lander System и состоит из двух частей. Одна из них отвечает за высадку на поверхность спутника Земли, другая — за подъем на орбиту.

Предполагается, что аппарат можно будет состыковать с разрабатываемой по заказу NASA окололунной станцией Gateway или космическим кораблем Orion.

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