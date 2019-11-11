Войти
Lenta.ru

В Белоруссии оценили свой вклад в военное превосходство Китая над Россией

258
0
0
Источник изображения: Фото: Warfiles.ru

Китай своими нынешними успехами в области создания подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) обязан Белоруссии, пишет Naviny.by.

Белорусская интернет-газета, комментируя парад, прошедший в октябре на площади Тяньаньмэнь в Пекине, отмечает, что в Поднебесной при помощи сотрудничества с Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ) сумели создать собственные машины, превосходящие белорусские по грузоподъемности и изначально заявляемой области военного применения.

Согласно Naviny.by, соответствующая перспективная продукция российского Камского автозавода (КамАЗ-78509 "Платформа-О") уступает белорусскому колесному шасси МЗКТ-79291 по надежности, снаряженной массе и грузоподъемности. "На создание боеспособного СКШТ [специальные колесные шасси и тягачи] России потребуются еще годы и десятки (если не сотни) миллионов долларов. И все это время российские ракетчики, скорее всего, будут использовать белорусские СКШТ", — пишет издание.

В сентябре Китай впервые показал пуск собственной высотной сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности.

В январе Global Times со ссылкой на CCTV сообщило, что DF-41, "таинственная и самая совершенная" китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Продукция
DF-41
Компании
КАМАЗ
МЗКТ
Проекты
ИТ
ПГРК
Платформа
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
20.09.2016
МЗКТ мешает конкурентам пилить российский оборонный заказ
15.07.2016
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
18.05.2016
Тертый тягач
26.06.2015
Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России