Генконструктор сообщил о планах начать строительство в Крыму нового радара СПРН в ближайшее время

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство в Крыму нового радара "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) начнется в ближайшее время, сейчас идут проектные работы, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Пока идёт работа проектная. В ближайшее время", - сказал Боев, отвечая на вопрос о начале строительства новой радиолокационной станции (РЛС).

В ноябре 2017 года Боев сообщил "Интерфаксу", что для российских военных в Крыму будет создана новая РЛС типа "Воронеж". В конце ноября 2018 года источник в силовых структурах Крыма рассказал агентству, что строительство новой РЛС "Воронеж-М" системы ПРН планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, на месте дислокации РЛС "Днепр".

Собеседник агентства подчеркнул, что новый радар существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тыс. км".

В октябре 2019 года заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов сообщил, что строительство станции планируется завершить к 2024 году.

После развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более 10 лет и пришел в негодность.

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.