Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H покинула Европу

Вашингтон/Лондон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress после почти месячного пребывания в Великобритании вернулась на свою авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, сообщили ВВС США.

По данным британских источников, авиабазу Фэрфорд в Англии покинули три бомбардировщика B-52H, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы. Там пока еще остается один B-52H Stratofortress.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H из состава 2-го бомбардировочного крыла. Командование глобального удара США тогда указало, что целью переброски была "отработка способности бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США".

При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противника, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

За время пребывания в Британии американские бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО. Кроме того, они провели полеты у границ России на Балтике, в том числе вблизи Ленинградской и Калининградской областей, на Черном море вблизи Крыма, а также вблизи российских баз в Сирии. При этом бомбардировщики провели бомбометания с использованием учебных бомб на полигонах в Литве и Эстонии, которые находятся вблизи российских рубежей.

В четверг, в рамках последней операции, сразу три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, вылетев из Англии в сопровождении трех самолетов-заправщиков KC-135 и двух разведывательных самолетов - P-8A Poseidon и RC-135V, совершили полеты у северных границ России.

Полет проходил над международными водами Баренцева моря вдоль побережья Мурманской области, к северу от полуострова Канин и острова Колгуев и к западу от архипелага Новая Земля.

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они совершили серию тренировочных полетов в непосредственной близи от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.