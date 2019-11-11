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Сборку серийного Су-57 показали на видео

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Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"). Комсомольск-га-Амуре, 08.11.2019
Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"). Комсомольск-га-Амуре, 08.11.2019.
Источник изображения: РИА Новости

Сборка первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) попала на видео. Соответствующий ролик публикует на YouTube телеканал "Звезда".



В ходе посещения производства замминистра обороны Алексей Криворучко подтвердил, что первый серийный самолет "практически готов", а Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить его в конце текущего года.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских вооруженных силах (ВС).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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