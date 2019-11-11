Сборку серийного Су-57 показали на видео

Сборка первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) попала на видео. Соответствующий ролик публикует на YouTube телеканал "Звезда".

В ходе посещения производства замминистра обороны Алексей Криворучко подтвердил, что первый серийный самолет "практически готов", а Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить его в конце текущего года.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских вооруженных силах (ВС).