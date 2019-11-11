Су-57: лучше поздно, чем никогда

Российская армия вскоре получит первый серийный истребитель Су-57. Вчера, 8 ноября, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), проинспектировав сборку самолёта.

"Первый серийный самолёт Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждём ещё один такой самолёт, и далее пойдёт кратное наращивание производства", — заявил Криворучко.

Ранее передача первого серийного Су-57 войскам ожидалась в начале текущего года.

Сборка первого серийного истребителя Су-57

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчиком самолёта является ОАО "Компания "Сухой". В перспективе Т-50 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя.