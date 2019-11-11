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Военное обозрение

В США началась сборка головного эсминца типа Arleigh Burke следующего поколения

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Военно-морские силы США в скором времени начнут получать на вооружение эсминцы типа Arleigh Burke следующего, третьего поколения. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, на верфи Huntington Ingalls Shipyard в штате Вирджиния состоялась церемония закладки нового модернизированного эсминца поколения Flight III.

Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125)

Источник изображения: topwar.ru

На верфи Huntington Ingalls Shipyard в Вирджинии состоялась закладка головного эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) типа Arleigh Burke Flight III, который станет первым кораблем нового поколения. Формально его постройка началась еще в мае прошлого года, а в этом состоялось официальное соединение первых модулей корпуса.

Как пояснили в командовании ВМС США, эсминцы третьего поколения будут похожи на корабли предыдущих поколений только внешне. Главным новшеством проекта Flight III стала установка новой радиолокационной системы Advanced Missile Defense Radar (AMDR) AN/SPY-6, которая заменит радар типа SPY-1.

Благодаря новому радару экипаж получит улучшенные возможности по обнаружению целей. Разработчики указывают, что AN/SPY-6 в 30 раз более чувствителен, чем AN/SPY-1. Кроме того, боевая система корабля сможет работать с истребителями F-35 в пассивном режиме, что позволит ему оставаться незамеченным для противника.

Новые эсминцы получат видоизменённую надстройку, а также усиленную энергетическую установку и некоторые изменения в конструкции корпуса, повышающие живучесть корабля. Кроме того, эсминцы Arleigh Burke проекта Flight III будут комплектоваться бóльшим количеством персонала.

Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9300 тонн. Длина 160 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел.

Двигательная установка: четыре газовых турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек.

Вооружение: 2 универсальные пусковые установки Мк41 на 32 (нос) и 64 (корма) ракеты. Состав боекомплекта, типы и количество перевозимых ракет должны определяться в соответствии с особенностями предстоящей боевой службы.

Одна установка Mk 45 с орудием калибра 127 мм, пара зенитных автоматов Mk 38 с 25-мм пушками и одна система Phalanx CIWS с орудиями калибра 20 мм. Артиллерийское вооружение для борьбы с надводными или воздушными целями дополняется четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2HB. Ракетное противолодочное вооружение усилено парой трехтрубных торпедных аппаратов калибра 323 мм.

Два вертолета типа SH-60 Sea Hawk

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
F-35
LM2500
Mark 41
Phalanx CIWS
SH-60
Компании
General Electric
HII
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