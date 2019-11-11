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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ намерено ликвидировать несколько объектов для хранения вооружения в Неноксе и Северодвинске

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Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России планирует демонтировать в Неноксе и Северодвинске несколько объектов, где хранилось ныне утилизированное вооружение, следует из материалов на портале госзакупок.

Российское военное ведомство объявило закрытый конкурс на "выполнение работ по демонтажу объектов хранения и эксплуатации вооружения и военной техники, освобожденных в результате работ по утилизации вооружения в войсковой части 09703".

В документе указывается, что речь идет об объектах в военном городке №17 в городе Северодвинск и военном городке №24 в поселке Ненокса Архангельской области.

Как сообщалось, рядом с Неноксой расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

Согласно документации, работы по демонтажу общей стоимостью более 87,5 млн рублей должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

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