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Военное обозрение

Российский ВМФ может получить на вооружение новые "стелс-корветы"

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Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов. Эскизный проект такого корвета разработан Крыловским государственным научным центром (КГНЦ) совместно с конструкторским бюро "Алмаз". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Корвет "Бойкий" проекта 20380

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает агентство, КГНЦ и КБ "Алмаз" закончили эскизное проектирование нового перспективного корвета, корпус и надстройки которого планируется строить из радиопоглащающих композиционных материалов на основе углерода. Предполагается, что радиолокационная заметность корабля, по сравнению с аналогичными корветами из металла, будет в 15 раз меньше, а полезная нагрузка при одинаковом водоизмещении будет на 20% больше. Также дальность его обнаружения локаторами снизится на 50-70%, а тепловизорами - на 20%.

КГНЦ совместно с центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" разработал эскизный проект перспективного корвета с корпусом и надстройкой из радиопоглащающих композиционных материалов на основе углерода

- приводит агентство слова источника.

По имеющейся информации, максимальное водоизмещение корвета в рамках эскизного проектирования заложено в пределах 1000 тонн. Номер проекта и название будущего корабля пока не определены, подробностей проекта не приводится.

В настоящее время в составе российского флота уже имеются корабли с корпусами из композитных материалов - это корабли противоминной обороны (морские тральщики) проекта 12700 "Александрит" водоизмещением 800 тонн. Корпус данных кораблей выполнен из монолитного стеклопластика, образованного вакуумной инфузией.

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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
20380 Корвет-1
пр. 12700
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