Войти
Военно-промышленный курьер

"Роскосмос" ищет деньги на Юпитер

267
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Проект по запуску межпланетных станций к спутникам Юпитера может быть возобновлен при получении финансирования.

Об этом сообщил Интерфаксу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Если дадут деньги, готовы начать в следующем году, но пока решения по этому проекту в рамках текущей Федеральной космической программы нет, и контракт по нему не заключался", - сказал Блошенко.

По его словам, отсутствие финансирования является первоочередной причиной заморозки проекта.

При этом, отметил Блошенко, "Роскосмос" ведет предварительные проработки проекта. В частности, согласно документам госкорпорации, разрабатывают методы прогнозирования радиационных нагрузок при полетах к Юпитеру, а также разрабатывают микроэлектронику нового поколения, устойчивую к подобным нагрузкам.

Ранее сообщалось о приостановке подготовки российской миссии к Юпитеру из-за финансовых ограничений.

Основная цель проекта - поиск признаков жизни на спутниках Юпитера. Проект предусматривает запуск к одному из спутников (в разное время в качестве целей назывались Европа и Ганимед) двух станций, "Лаплас-П1" и "Лаплас-П2". Орбитальная станция "Лаплас-П1" должна провести картографирование спутника и передать на Землю снимки его поверхности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ЯО
Похожие новости
12.04.2019
Рогозин назвал стремление США высадиться на Луну ширмой для недекларируемых операций
09.01.2018
Чужие победы
10.06.2015
У России возникли проблемы с ракетами из-за Украины ("Die Welt", Германия)
23.07.2014
«Не очень верю в то, что люди смогут далеко летать в космос»
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
02.05.2007
Лунные гонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России