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Российская газета

Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел успешную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море. Корабль проходит госиспытания.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, экипаж выполнил стрельбу торпедами без боевой части. Обеспечивали эту часть государственных испытаний силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

"РГ" уже писала о том, что новейший крейсер уже выполнил первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. После этого он провел и торпедную стрельбу по надводному объекту.

"Князь Владимир" - ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А". Принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов. Он имеет улучшенные характеристики по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием.  Несет  баллистические ракеты "Булава".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
БелОМО
Проекты
955 Борей
СФ
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