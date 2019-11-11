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В Индии усомнились в возможностях С-400

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Источник изображения: Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская С-400 "Триумф" считается самой совершенной зенитной ракетной системой (ЗРС) в мире, поскольку по своим заявленным технико-техническим характеристикам (ТТХ) и экономичности превосходит западные аналоги, однако ни разу не прошла проверку в условиях реального боя, пишет The Times Now.

"У России была возможность продемонстрировать возможности систем С-400, размещенных в Сирии в апреле 2018 года, против американских ракет Tomahawk, но страна воздержалась от этого", — утверждается в публикации индийского издания. Согласно The Times Now, введение С-500 "Прометей" изменит позиции С-400 "Триумф" на мировом рынке.

В октябре заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков предупредил, что возможная продажа С-400 "Триумф" саудитам может привести к утечке технологий.

В том же месяце приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation (США) Стивен Буччи заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot "предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить" таким комплексом.

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Страны
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Проекты
БПЛА
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