Войти
Известия.ru

В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

213
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Причиной расторжения США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М", а некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.

"Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду (утверждая, что Россия нарушает ДРСМД. — Ред.)", — цитирует Рябкова "Коммерсант" в субботу, 9 ноября.

Замглавы МИДа отметил, что в Москве не понимают, о каком оружии идет речь, а в США "отказываются это объяснить".

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что настоящая причина этого шага кроется в желании Соединенных Штатов сдерживать развитие Китая и России в военной отрасли. Он подчеркнул, что Вашингтон уже заранее готовился к выходу из ДРСМД, начав обвинять Москву в его нарушении. Спустя 16 дней после выхода из договора США испытали новую ракету наземного базирования, напомнил министр.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
Похожие новости
22.10.2019
Гонка вооружений: Шойгу рассказал о выходе США из ДРСМД
26.03.2019
В Москве допускают трансформацию ДРСМД в многостороннее соглашение - Патрушев
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России