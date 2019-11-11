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Российская газета

Ценный подарок: 50 лет назад секретный беспилотник США прилетел в СССР

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Источник изображения: wikipedia.org

Девятого ноября 1969 года с американской военно-воздушной базы Андерсен на острове Гуам в полет отправился стратегический бомбардировщик B-52H. На его борту находился миниатюрный беспилотный самолет-разведчик D-21B. Это был его первый "боевой" вылет. Целью летательного аппарата под номером 517 был ядерный полигон около озера Лоб-Нор в Маньчжурии.

Подлетев к границам Китая бомбардировщик запустил беспилотный разведчик и отправился в обратный путь, а дрон полетел выполнять задание. Китайская система ПВО не заметила нарушения своих границ. И это неудивительно, ведь D-21 летел со скоростью 3,3 Маха на высоте 27 километров.

Первоначально полет проходил по плану. Сфотографировав объекты над полигоном, беспилотник должен был развернуться и двинуться в сторону Тихого океана, чтобы в точке рандеву сбросить кассету со шпионскими материалами. Увы, в навигационной системе робота произошел сбой и D-21 продолжил свое путешествие.

Как пишет в книге "Черная птица Кларенса Джонса" Михаил Никольский, вскоре беспилотник оказался в воздушном пространстве СССР. Выработав горючее трехтонный аппарат спланировал и без существенных повреждений приземлился в дикой казахской степи - на территории ракетного полигона Тюра-Там, более известного как космодром Байконур.

В отличие от китайских военных, советские контрразведчики оказались более профессиональными - беспилотник был найден и доставлен сначала на космодром, а затем в ОКБ Туполева, где он получил название Объект "Р". Выяснилось, что D-21 изготовлен из титана, а сверху покрыт специальной черной эластичной пленкой. В шпионском отсеке, который, кстати, самоуничтожился спецзарядом, находился фотоаппарат с большим фокусным расстоянием - 400-600 мм.

Американский беспилотный высотный самолет-разведчик послужил основой для проекта советского беспилотника "Ворон". Уже после распада Советского Союза бывшему руководителю программы по созданию дрона Бену Ричу, посетившему Москву, были вручены несколько деталей пропавшего разведчика.

После конфуза D-21B совершили еще три разведывательных полета, из которых только один оказался результативным. Окончательно программу прикрыли 23 июля 1971 года, а через два года беспилотник был снят с вооружения.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Туполев
Проекты
Байконур
БПЛА
Робот
Ядерный щит
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