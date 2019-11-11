Российская армия получит новый комплекс радиоразведки для подлодок

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМФ РФ получит новейший комплекс радиоразведки для подводных лодок "Пуговица-Д", говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно документации тендера, поставка "Автоматизированного комплекса радиоразведки для пл. (подводных лодок - "Интерфакс") (КВ, УКВ) различных модификаций Р-736-1 "Пуговица-Д"" должна быть завершена к 10 августа 2021 года, а монтаж - к 10 ноября 2021 года.

Отмечается, что стоимость работ по поставке и монтажу комплексов составит 110 млн рублей. Число закупаемых комплексов и место поставки не сообщается. Минобороны официально не раскрывало назначение и характеристики комплекса.

Комплекс разработан в НИИ "Вектор" по заказу конструкторского бюро "Малахит". "Вектор" занимается разработкой средств, комплексов и систем радио- и радиотехнического мониторинга электромагнитных излучений в широком диапазоне частот для Минобороны и других силовых ведомств в стационарном, мобильном, морском и авиакосмическом исполнениях.