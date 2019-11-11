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ТАСС

Источник: Россия планирует строить стелс-корветы из радиопоглощающих материалов

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Корвет "Бойкий" проекта 20380
Корвет "Бойкий" проекта 20380.
Источник изображения: topwar.ru

Собеседник ТАСС отметил, что радиолокационная заметность корабля будет в 15 раз меньше, чем у аналогов из металла

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) совместно с конструкторским бюро "Алмаз" разработал эскизный проект корвета, который будет строиться из радиопоглающих композиционных материалов (технология "стелс"). Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в кораблестроительной отрасли.

"КГНЦ совместно с центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" разработал эскизный проект перспективного корвета с корпусом и надстройкой из радиопоглащающих комозиционных материалов на основе углерода", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "радиолокационная заметность корабля будет в 15 раз меньше, чем у аналогов из металла, дальность его обнаружения локаторами снизится на 50-70%, тепловизорами - на 20%".

Кроме того, добавил источник, корвет по сравнению с металлическими аналогами сможет нести на 20% от водоизмещения большую полезную нагрузку. Собеседник уточнил, что максимальное водоизмещение корвета в рамках эскиза заложено на уровне 1000 т. Номер проекта будущего корабля и его название пока не определены.

В настоящее временя на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) освоено строительство стеклопластиковых корпусов для кораблей типа "тральщик" проекта 12700 водоизмещением около 800 т.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
пр. 12700
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