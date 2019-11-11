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Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лунные экспедиции Китая заложат научно-техническую основу для пилотируемых полетов на Марс. Об этом сообщили в Китайской аэрокосмической корпорации, передает издание China Daily.

"Мы создадим на Луне базы для проведения научных операций, расширения места обитания человека, а также получения опыта и знаний для экспедиций в дальний космос за пределами спутника Земли", — говорится в заявлении компании.

Космическая индустрия Китая впервые публично обнародовала план пилотируемых полетов на Марс, отмечает издание. Согласно предположениям некоторых ученых, первый полет может состояться до 2050 года. По словам исследователя Паня Чжихао, полет туда и обратно займет более 500 дней.

Кроме того, ученым предстоит изучить и другие факторы, из-за которых могут возникнуть трудности. Речь идет о нарушениях связи с Землей, источниках энергии для поддержания экспедиции, а также рисках для здоровья космонавтов. Кроме того, для такой экспедиции будет необходимо создать "сверхмощную" ракету.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
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