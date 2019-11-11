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Военное обозрение

Слова Макрона о "смерти мозга НАТО" актуализируют идею о единой армии Евросоюза

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Заявление Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" и "потере интереса США к взаимодействию с европейскими союзниками" даёт повод вспомнить о том, что именно Макрон ещё на первом этапе своего президентства заявлял о необходимости создания Европейской армии – единых вооружённых сил Евросоюза.

Источник изображения: Фейсбук/армия Франции

Тогда на Макрона с критикой обрушились из Вашингтона, отмечая, что Европе не нужна единая армия, так как "есть НАТО – альянс, который защитит Европу от угроз". Но теперь, когда Макрон откровенно заявил, что не знает, насколько сегодня работоспособен пункт устава альянса о коллективной безопасности, инициатива французского президента об общеевропейской армии становится в большей степени актуальной.

Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала заявление французского президента о "смерти мозга НАТО", в Берлине, в целом, позитивно оценивают саму идею создания единой армии ЕС. Но в той же Германии понимают, что главным противником такого рода военной самостоятельности Европы будут, конечно же, Соединённые Штаты Америки.

В этой связи стоит обратить внимание на германско-французское взаимодействие в военной и военно-технической сферах. В частности, Берлин и Париж увеличивают численность личного состава и количество техники при проведении учений не по линии НАТО, а по линии ООН. Речь идёт о маневрах, проводимых под эгидой Многонационального центра боевой готовности Организации Объединенных Наций, расположенного в Германии. Ранее, впервые в истории Франция и Германия, осуществляли совместное председательство в Совете Безопасности ООН. При этом представители этих стран успели поднять важнейший вопрос о пресечении каналов финансирования международного терроризма. Тогда США и Британия, мягко говоря, прохладно отнеслись к инициативе.

Европейские эксперты склонны полагать, что после выхода Британии из Европейского союза вопрос создания единой европейской армии будет поднят вновь. На сегодняшний день прецедент интеграции у ЕС в этом плане имеется: речь, в частности, идёт о создании совместных пограничных отрядов, которые, в первую очередь, заняты борьбой с нелегальной миграцией. По некоторым данным, новая служба позволила пресечь проникновение в Европу до 80 тысяч нелегалов, включая тех, кто имел террористический опыт.

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