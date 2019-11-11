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Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М", а некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "Коммерсант".

"Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить", — сказал Рябков, добавив, что американская сторона не предоставила никаких дополнительных деталей по этому поводу.

Замминистра также подчеркнул, что 9М729 не относится к ракетам среднего и меньшего радиуса действия. По его мнению, США решили расторгнуть договор, так как он ограничивал их возможности.

Отмечается, что в январе российская сторона устроила брифинг для иностранных специалистов, на котором рассказала о некоторых характеристиках ракеты. США проигнорировали мероприятие, назвав его "имитацией и пропагандой". Издание предполагает, что, выдвигая новые обвинения, американская сторона имела в виду подлог со стороны России.

Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Проекты
РСМД
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