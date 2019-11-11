Объединенные Арабские Эмираты получат еще десять вертолетов CH-47F Chinook

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 7 ноября 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Объединенным Арабским Эмиратам по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) десяти транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 830,3 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Транспортный вертолет Boeing CH-47F Chinook (бортовой номер "2520") ВВС ОАЭ (с) Tony Osborne / www.facebook.com/Scramblemagazine

Со стороны bmpd напомним, что сейчас ВВС ОАЭ уже располагают 22 вертолетами Boeing CH-47F Chinook, а такжн девятью более старыми вертолетами CH-47C+ Chinook. Все они входят в состав 18-й и 25-й групп Командования специальных операций ОАЭ, дислоцирующихся на авиабазе Сейс-аль-Нахель.