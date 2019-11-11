Войти
ТАСС

Александр Блошенко возглавил Совет по экспериментам на пилотируемых космических комплексах

272
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Совет собирается больше времени уделить работе со студентами и значительно нарастить число коммерческих экспериментов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко возглавил Координационный научно-технический совет (КНТС) по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. Об этом говорится в совместном решении президента Российской академии наук Александра Сергеева и генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича - исполнительного директора по перспективным программам и науке", - говорится в решении.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС информацию.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ключевыми стратегическими задачами в области повышения эффективности космических экспериментов станут проверка существующих экспериментов, повышение их эффективности и отказ от признанных неактуальными. Планируется, что правила подготовки исследований станут проще, а сроки постановки экспериментов - меньше. Совет собирается больше времени уделить работе со студентами и значительно нарастить число коммерческих экспериментов. В целом, КНТС будет больше взаимодействовать с другими странами.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкопрорация не вполне удовлетворена тем, как идут эксперименты. По его словам, некоторые из них идут по 10 лет. Он уточнил, что "нет смысла столько времени проводить эксперименты".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
21.08.2019
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
05.03.2019
Рогозин надеется, что закон о признании космоснимков доказательствами примут до конца года
04.03.2019
Новая система навигации позволит "Федерации" ориентироваться по объектам на Земле и Луне
07.12.2018
Россия опоздает на Луну
30.07.2014
Диверсия космического масштаба
30.07.2014
План по импортозамещению в ОПК РФ оценивается в 1 млрд долларов – «Коммерсант»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России